Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!

Η επιστροφή της «βασίλισσας» είναι γεγονός, καθώς η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής κατάφερε να εξασφαλίσει ένα από τα τρία «εισιτήρια» ανόδου στην Α2 Εθνική Κατηγορία και να επιστρέψει σε αυτή έπειτα από απουσία ενός έτους.

Με «όπλα» την ποιότητα των αθλητριών, τη μεθοδική δουλειά του προπονητή Άρη Αγγελόπουλου, το πάθος των παικτριών, αλλά και την ώθηση από την εξέδρα που ήταν γεμάτη, η πατρινή ομάδα είχε απολογισμό δύο νίκες και μία ήττα στους αγώνες μπαράζ που διεξήχθησαν στην Πάτρα, αποτέλεσμα που την έφερε στη δεύτερη θέση του ομίλου.

Ο αγώνας που ξεκίνησε πριν λίγη ώρα με τον Κελεό δεν έχει βαθμολογική σημασία μετά την σημερινή νίκη του Μελισσιακού επί των Χανιών, η οποία θα τερματίσει στην 4η θέση του τουρνουά

Οι αθλήτριες που αγωνίστηκαν στα τρία παιχνίδια ήταν οι εξής: Καραμουντζού, Τσακούμη, Κατσή, Αρβανιτοπούλου, Κατσιμίγκα, Σπυροπούλου, Ηλιοπούλου, Χρυσανθακόπουλου, Ματάλα, Μότση, Κουζάπα, Στεφοπούλου, Καγκελάρη και Κόλια.

