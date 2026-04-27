Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»

Η Ιωάννα Δελέγκου, εκπρόσωπος της δεύτερης γενιάς στα Οπτικά Δελέγκος, συνεχίζει μια οικογενειακή πορεία που ξεκίνησε το 2004 στην Πάτρα, εξελίσσοντάς την δυναμικά με σύγχρονη αντίληψη και επιστημονική κατάρτιση. Με δύο φυσικά καταστήματα στην Πάτρα (Μαιζώνος 80, Ακρωτηρίου 15) και ένα στα Καλάβρυτα (Π. Πόλκα 5) καθώς και με ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.delegkos.gr. η επιχείρηση επενδύει στην ποιότητα, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την τεχνολογία. Συνδυάζοντας εμπειρία δεκαετιών με καινοτόμες λύσεις στην οπτική και οπτομετρία, τα Οπτικά Δελέγκος διατηρούν σταθερά την εμπιστοσύνη του κοινού, θέτοντας στο επίκεντρο τη σωστή φροντίδα της όρασης και τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

– Τα οπτικά Δελέγκος αποτελούν μια ιδιαίτερα γνωστή επιχείρηση στην Πάτρα, ποια η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα;

Η ιστορία των Οπτικών Δελέγκος ξεκινά από το 1993, όταν ο Ιωάννης Δελέγκος έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στον χώρο των οπτικών στην Αθήνα, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία ως πωλητής. Το 2004 επέστρεψε στην Πάτρα, την πόλη καταγωγής του, με στόχο να δημιουργήσει κάτι δικό του, βασισμένο στην προσωπική σχέση με τον πελάτη και την ποιοτική εξυπηρέτηση.

Το 2004 ιδρύθηκε το πρώτο κατάστημα, το οποίο πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του κοινού. Η σταθερή ανάπτυξη της επιχείρησης οδήγησε στη δημιουργία δεύτερου καταστήματος το 2019 και τρίτου το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχηση του ονόματος στην τοπική αγορά.

Σήμερα, η επιχείρησή μας συνεχίζει την πορεία της με τη συμμετοχή της δεύτερης γενιάς, διατηρώντας τις αξίες με τις οποίες ξεκίνησε, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου.

-Ως δεύτερη γενιά στον χώρο και οπτικός η ίδια, πώς θα περιγράφατε τη μέχρι τώρα εμπειρία σας;

Ως μέλος της δεύτερης γενιάς και απόφοιτη του τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας της Αθήνας, η εμπειρία μου στον χώρο είναι ιδιαίτερα ουσιαστική και πολυδιάστατη. Μεγαλώνοντας μέσα στην επιχείρηση, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από πολύ νωρίς την καθημερινότητα του επαγγέλματος και να κατανοήσω τη σημασία της σωστής εξυπηρέτησης και της ανθρώπινης προσέγγισης.

Οι σπουδές μού έδωσαν την επιστημονική βάση, ενώ η κλινική εμπειρία σε οφθαλμολογική κλινική στην Αθήνα ως οπτομέτρης, δίπλα σε αξιόλογους οφθαλμιάτρους μετά το πέρας των σπουδών μου, μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ να έχω μία πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών μέσα στα καταστήματα. Πλέον, ζω μόνιμα στην Πάτρα και προσπαθώ καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμένα το γεγονός ότι μπορώ να συνεχίσω μια οικογενειακή επιχείρηση με ιστορία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξή της.

Η καθημερινή επαφή με τον κόσμο και η δυνατότητα να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσω της σωστής όρασης αποτελεί για εμένα το μεγαλύτερο κίνητρο.

-Ποια είναι η φιλοσοφία που διαφοροποιεί τα οπτικά Δελέγκος από άλλες επιχειρήσεις του χώρου;

Η φιλοσοφία των Οπτικών Δελέγκος βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την εμπιστοσύνη, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την ποιότητα. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια ουσιαστική σχέση με τον πελάτη και όχι απλώς μια συναλλαγή.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των αναγκών κάθε πελάτη, προτείνοντας λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο στις οπτικές του ανάγκες όσο και στο προσωπικό του στυλ. Παράλληλα, επιλέγουμε προσεκτικά τα προϊόντα και τους συνεργάτες μας, ώστε να διασφαλίζουμε υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ο συνδυασμός εμπειρίας, επιστημονικής γνώσης και προσωπικής φροντίδας, στοιχεία που δημιουργούν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εμπειρία για τον πελάτη.

-Οι ανάγκες στην όραση αλλάζουν συνεχώς όπως και οι τάσεις στα οπτικά είδη. Πώς φροντίζετε να μένετε ενημερωμένοι και να προσφέρετε σύγχρονες λύσεις στους πελάτες σας;

Ο κλάδος της οπτικής εξελίσσεται διαρκώς, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και σε επίπεδο αισθητικής. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε συστηματικά στη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.

Παρακολουθούμε εξειδικευμένα σεμινάρια, εκθέσεις και διεθνείς τάσεις, ενώ συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένους προμηθευτές και brands του χώρου. Παράλληλα, ως επαγγελματίες με σπουδές στην Οπτική & Οπτομετρία, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις. Στο κατάστημα της Μαιζώνος θα βρείτε έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο με σύγχρονα μηχανήματα για μέτρηση της οπτικής οξύτητας και εφαρμογή κάθε είδους φακών επαφής.

Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σύγχρονα προϊόντα, καινοτόμους φακούς και εξατομικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

-Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον της επιχείρησης; Υπάρχουν σχέδια για ανάπτυξη ή νέες υπηρεσίες;

Το όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, διατηρώντας παράλληλα τον οικογενειακό χαρακτήρα και τις αξίες που μας καθιέρωσαν στην τοπική αγορά. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών μας και να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες που αφορούν την όραση.

Παράλληλα, εξετάζουμε τη διεύρυνση των υπηρεσιών μας, με έμφαση στην πρόληψη και τη συνολική φροντίδα της όρασης, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας, τόσο σε επίπεδο φυσικών καταστημάτων όσο και ψηφιακά.

Η συμμετοχή της δεύτερης γενιάς δίνει νέα δυναμική και μας επιτρέπει να συνδυάζουμε την εμπειρία με τη σύγχρονη αντίληψη της αγοράς.

– Τον τελευταίο καιρό γίνεται προσπάθεια καταπολέμησης του παρεμπορίου οπτικών ειδών που πωλούνται από μη αρμόδια καταστήματα. Γιατί ο κόσμος είναι προτιμότερο να απευθύνεται σε επαγγελματίες οπτικούς;

Η όραση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της υγείας και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται επιφανειακά ή αποκλειστικά με βάση το κόστος. Τα οπτικά είδη, και ιδιαίτερα οι διορθωτικοί φακοί, δεν είναι απλά καταναλωτικά προϊόντα, αλλά απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και σωστή εφαρμογή.

Οι επαγγελματίες οπτικοί διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να αξιολογήσουν σωστά τις ανάγκες κάθε πελάτη, να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις και να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή των προϊόντων. Αντίθετα, η αγορά από μη εξειδικευμένα σημεία ενέχει κινδύνους για την όραση και συχνά οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές.

Η υπεύθυνη επιλογή ενός πιστοποιημένου επαγγελματία δεν αποτελεί απλώς θέμα ποιότητας, αλλά πρωτίστως θέμα υγείας και ασφάλειας.

