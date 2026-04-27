«Προδομένο Μεσολόγγι»: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Αλεξίου

27 Απρ. 2026 11:00
Συμπληρώθηκαν εφέτος 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το κορυφαίο γεγονός της Επανάστασης τυ 1821. Για τη Β΄Πολιορκία υπάρχει πλήθος πηγών και μελετών. Κι όμως ακούμε μόνο υμνολόγια, αγιοποιήσεις ή δαιμονοποιήσεις και όρκους σε μια μεταφυσική «ενότητα των Ελλήνων» που δεν υπήρξε ποτέ. Αναγκαία λοιπόν η παρουσίαση του αγώνα «στα μέτρα των ανθρώπων» και η ανάδειξη των κρίσιμων ερωτημάτων: Γιατί το Μεσολόγγι αφέθηκε έρμαιο της πείνας, λίγους μόνο μήνες μετά τη σύναψη δανείων εκατομμυρίων χρυσών λιρών; Γιατί κατά την Έξοδο έμειναν αδρανείς οι – σημαντικές – στρατιωτικές δυνάμεις των Ελλήνων που βρίσκονταν έξω από την πόλη; Ποιος ήταν ο ρόλος των ξένων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και της Προσωρινής Ελληνικής κυβέρνησης;

Τα ερωτήματα αυτά χουν τεθεί από τις μέρες της πολιορκίας. Στα φύλλα της εφημερίδας «Ελληνικά Χρονικά», σε έργα φιλελλήνων όπως του Auguste Fabre, σε έργα ιστορικών και ερευνητών του 19ου αιώνα, όπως του Ι. Παπαρρηγόπουλου, του 20ου, όπως του Γ. Βλαχογιάννη, του Δ. Φωτιάδη αλλά και σύγχρονών. Πριν από όλους τα έθεσαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές στα Απομνημονεύματά τους όπως ο στρατιωτικός διοικητής της πόλης, στρατηγός Σπυρομίλιος και ο Νικόλας Κασομούλης, ο συγγραφέας του σημαντικότερου κειμένου για την Ελληνική Επανάσταση, τα «Ενθυμήματα». Όλοι καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτό καθιστά κραυγαλέα τη σιωπή που επικρατεί στον σύγχρονο δημόσιο λόγο.

Ήμασταν μπροστά στην ευκαιρία ολοκληρωτικής νίκης της Επανάστασης. Ο Α. Fabre υποστηρίζει πως: «Αν μονάχα 6.000 καλά στρατεύματα συνέτρεχαν τις προσπάθειες της φρουράς, η πολιορκία θα λυνόταν και η στρατιά του Κιουταχή και του Ιμπραήμ θα καταστρεφόταν». Η θέση του Κ. Παπαρρηγόπουλου:  «Ουδέ υπάρχει τωόντι αμφιβολία ότι αν η κυβέρνησις επεδείκνυε προθυμίαν και δεξιότητα περί την χρήσιν των πόρων αυτής [εννοεί τα χρήματα των δανείων] προς την ολοσχερή της πολιορκίας διάλυσιν, ήθελεν επιτύχει την διάλυσιν ταύτην. Κατά δυστυχίαν ουδέν έπραξεν…».

Θα ακουστούν πάλι ύμνοι και μια μεταφυσική προσέγγιση για την υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων, για μια θυσία ξεκομμένη από τον χώρο και τον χρόνο. Αποκρύπτεται συνειδητά πως υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις η πολιορκία να λήξει με συντριβή των οθωμανικών δυνάμεων που ουσιαστικά θα σήμαινε και τη νίκη της Επανάστασης. Είναι απαράιτητο να υπάρξει ο αντίλογος, η ιστορική αλήθεια που προκύπτει από το σύνολο των πηγών:  οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» προδόθηκαν από αυτούς που είχαν χρέος να τους στηρίξουν. Ας υπενθυμίσουμε τα λόγια του Ιμπραήμ που διασώζει ο Γάλλος νάυαρχος Δεριγνύ: «Σαν το χιόνι του βουνού θα λιώναμε αν το Μεσολόγγι είχε τροφές για 3 εβδομάδες ακόμη».

Απάντηση στο ερώτημα «γιατί δεν είχε» αλλά και στα άλλα μεγάλα ερωτήματα επιχειρεί, με βάση τις πηγές, να δώσει το βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου «Προδομένο Μεσολόγγι», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος».

