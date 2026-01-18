Χίος: Γυναίκα διαιτητής στο νοσοκομείο μετά από επίθεση οπαδού σε αγώνα τοπικού

Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν στο γήπεδο της Καλλιμασιάς της Χίου. Η γυναικεία διαιτητική τριάδα δέχθηκε επίθεση από ένα συγκεκριμένο άτομο που θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε στην αναμέτρηση και μία από τις τρεις γυναίκες κατέληξε στο νοσοκομείο.

18 Ιαν. 2026 20:40
Pelop News

Στον αγώνα του Α’ τοπικού της Χίου ανάμεσα στον Όμηρο Καλλιμασιάς και τον Κανάρη Νενήτων, που έληξε 1-1 προκλήθηκε ένταση με στόχο μία από τις τρεις διαιτήτες του αγώνα.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτιλύχθηκαν στο γήπεδο της Καλλιμασιάς της Χίου. Η γυναικεία διαιτητική τριάδα δέχθηκε επίθεση από ένα συγκεκριμένο άτομο που θεώρησε ότι η ομάδα του αδικήθηκε στην αναμέτρηση και μία από τις τρεις γυναίκες κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην προσπάθεια οι τρεις γυναίκες να επιστρέψουν στα αποδυτήρια δέχθηκαν επίθεση από ένα συγκεκριμένο άτομο. Η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει στο σημείο.

Οι δύο διαιτητές έκαναν μήνυση και ακολούθησε η σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου που λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, με προφορική εντολή και θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος.

Όσα έγιναν έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνα και θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με αυτό το θλιβερό περιστατικό σε αγώνα τοπικού χαρακτήρα.

Αύριο στις 14:00 (19/01) θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση στην ΕΠΣ Χίου για τα συγκεκριμένα έκτροπα εις βαρος τριών γυναικών διαιτητών και τη λήψη αποφάσεων.

