Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου

Με μια εντυπωσιακή αλλά και απρόβλεπτη εξέλιξη συνοδεύτηκε η έπαρση της μεγάλης σημαίας στη Χίο για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Η τεράστια σημαία υψώθηκε κανονικά, όμως λίγο αργότερα οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή προκάλεσαν φθορά στο ύφασμά της, με αποτέλεσμα να σκιστεί.

Μετά το περιστατικό, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για την αντικατάστασή της. Στον ιστό τοποθετήθηκε μικρότερη σημαία, ενώ η μεγάλη απομακρύνθηκε προκειμένου να επισκευαστεί.





Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος είναι να επανατοποθετηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η πομπή και η τελετή της έπαρσης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου, παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ τη συνοδεία είχε η Φιλαρμονική του Δήμου Χίου, η οποία έδινε τον τόνο παιανίζοντας εμβατήρια.





