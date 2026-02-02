Χίος: Τεράστιος βράχος έπεσε στην εθνική οδό

Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έφραξε την εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων στο Σαραπιό λόγω βροχών.

Χίος: Τεράστιος βράχος έπεσε στην εθνική οδό
02 Φεβ. 2026 8:57
Pelop News

Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατέληξε στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Χίου – Καρδαμύλων, στην περιοχή Σαραπιό (μεταξύ Δελφινίου και Σαραπιού), λόγω της έντονης βροχόπτωσης που έπληξε το νησί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026. Ο βράχος έφραξε πλήρως το οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα με σοβαρές συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνη την ώρα διερχόταν ΙΧ αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές από πτώση μικρότερων υλικών ή από την κίνηση αποφυγής, αλλά οι επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκαν.

Άμεσα επενέβησαν η Τροχαία, που απέκλεισε το σημείο και στις δύο κατευθύνσεις, και συνεργεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εργασίες ώστε να αποκατασταθεί η διέλευση από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ελεγχόμενη κίνηση οχημάτων.

Σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου αναμένεται η απομάκρυνση του κύριου όγκου του βράχου με βαριά μηχανήματα (υδραυλική σφύρα διάσπασης). Όπως δήλωσε ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου Χρήστος Καρτάλης, μετά την απομάκρυνση θα διενεργηθεί λεπτομερής έλεγχος στα πρανή και στις γύρω πλαγιές, ώστε να αξιολογηθεί αν απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για την αποτροπή νέων αποκολλήσεων.

