ΒΙΝΤΕΟ Blue Star Chios κόντρα στα κύματα: Η προσπάθεια του καπετάνιου να δέσει στο Διαφάνι Καρπάθου

Βίντεο καταγράφει το Blue Star Chios να παλεύει με ισχυρούς ανέμους και κύματα για να δέσει στο Διαφάνι Καρπάθου εν μέσω χθεσινής κακοκαιρίας στο Αιγαίο.

02 Φεβ. 2026 8:41
Pelop News

Ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε χθες Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 μεγάλο τμήμα της χώρας προκάλεσε σημαντικά προβλήματα τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές.

Μέσα σε αυτό το έντονο καιρικό σκηνικό, βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα. Το υλικό δείχνει το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios την ώρα που προσεγγίζει το λιμάνι του Διαφανίου στην Κάρπαθο, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου και πολύ μεγάλου κυματισμού.

Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η ένταση της επιχείρησης ελλιμενισμού:

  • Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν σημαντικά τους ελιγμούς του πλοίου
  • Τα κύματα χτυπούσαν συνεχώς το σκάφος, προκαλώντας έντονες κλίσεις και ταλαντώσεις
  • Το πλήρωμα και ο καπετάνιος κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια για να δέσουν το πλοίο με ασφάλεια στην αποβάθρα

Η προσέγγιση στο λιμάνι της Καρπάθου χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ωστόσο ο ελλιμενισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

