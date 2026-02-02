ΒΙΝΤΕΟ Blue Star Chios κόντρα στα κύματα: Η προσπάθεια του καπετάνιου να δέσει στο Διαφάνι Καρπάθου

Ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε χθες Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 μεγάλο τμήμα της χώρας προκάλεσε σημαντικά προβλήματα τόσο σε ηπειρωτικές όσο και σε νησιωτικές περιοχές.

Μέσα σε αυτό το έντονο καιρικό σκηνικό, βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα. Το υλικό δείχνει το επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios την ώρα που προσεγγίζει το λιμάνι του Διαφανίου στην Κάρπαθο, υπό συνθήκες ισχυρού ανέμου και πολύ μεγάλου κυματισμού.

Διαβάστε επίσης: Χίος: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής

Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η ένταση της επιχείρησης ελλιμενισμού:

Οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκόλευαν σημαντικά τους ελιγμούς του πλοίου

Τα κύματα χτυπούσαν συνεχώς το σκάφος, προκαλώντας έντονες κλίσεις και ταλαντώσεις

Το πλήρωμα και ο καπετάνιος κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια για να δέσουν το πλοίο με ασφάλεια στην αποβάθρα

Το BLUE STAR CHIOS στο ΔΙΑΦΑΝΙ Καρπάθου – Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026. Μεγάλη η προσπάθεια από τον καπετάνιο να δέσει το Καράβι στο Λιμάνι της Καρπάθου video: Νίκος Γεωργίου Σπανός pic.twitter.com/DjkTpZ0G3l — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 1, 2026

Η προσέγγιση στο λιμάνι της Καρπάθου χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα απαιτητική λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ωστόσο ο ελλιμενισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



