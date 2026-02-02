Χίος: Νεκρός 56χρονος χειμερινός κολυμβητής

Τη ζωή του έχασε ένας 56χρονος άνδρας στη Χίο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Γρίδια Νενήτων, στις ανατολικές ακτές του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου, όταν η Λιμενική Αρχή Χίου ενημερώθηκε για την παρουσία άνδρα εντός της θάλασσας, ο οποίος δεν έδινε σημεία ζωής και φέρεται να ήταν χειμερινός κολυμβητής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, με τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. να σπεύδουν στην περιοχή, ενώ στο σημείο μετέβησαν και δύο οχήματα από ξηράς.

Ο 56χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Χίου. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.

