Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με την ΕΑΠ, η ΑΕ Ροϊτίκων το «25 στα 25»! ΦΩΤΟ
Τι συνέβη στην 25η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η
Με 73-72 τα Αραχωβίτικα/Ακταίο νίκησαν την ΕΑΠ στο ντέρμπι της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η. Η πρωτοπόρος και αήττητη ΑΕ Ροϊτίκων έκανε το «25 στα 25» επικρατώντας του Κεραυνού Αιγίου με 78-69.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
25η Αγωνιστική
ΑΕ Ροϊτίκων-Κεραυνός 78-69
Ανδραβίδα-Δύμη 71-80
ΠΑΣ Ναυπάκτου-Διαγόρας 71-64
Αραχωβίτικα/Ακταίο-ΕΑΠ 73-72
Ολυμπιάδα-Απολλωνιάδα 62-46
Αστέρας Τέμενης-Νέοι Γλαύκου 68-54
Αίολος-Ηρακλής Πύργου 78-77
