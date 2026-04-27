Γκριεζμάν: «Η κατάκτηση του Champions League με την Ατλέτικο θα γιατρέψει μία πολύ βαθιά πληγή»

Μίλησε στο site της UEFA για τη σχέση που έχει με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, το χαμένο πέναλτι στον τελικό του 2016, αλλά και την τελευταία του επιθυμία πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι από την ομάδα της καρδιάς του

27 Απρ. 2026 23:59
Παραμονές του πρώτου ημιτελικού του Champions League, ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ, ο Αντουάν Γκριεζμάν παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη σελίδα της UEFA και μίλησε κυριολεκτικά για όλα.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ αναφέρθηκε στην αγάπη που έχει για την ομάδα της Μαδρίτης, σχολίασε τη σχέση του με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, ενώ παραδέχτηκε πως το πέναλτι που έχασε στον τελικό του Champions League το 2016 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ακόμα τον… στοιχειώνει. Γι΄ αυτόν τον λόγο άλλωστε θέλει σαν τρελός την κατάκτηση του φετινού τροπαίου, για να επουλώσει μία πολύ βαθιά πληγή.

Αρχικά ο Γκριεζμάν μίλησε για την έλευση του στην Ατλέτικο λέγοντας: «Είχα πει πως όταν φύγω από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, δεν θα νιώσω ποτέ ξανά το ίδιο για καμία άλλη ομάδα. Ωστόσο όταν μου χτύπησε την πόρτα η Ατλέτικο και έζησα από κοντά το κλίμα με τους φιλάθλους, ένιωσα δύο φορές πιο έντονα αυτά που ένιωθα για τη Σοσιεδάδ. Πλέον η λέξη θα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από την αγάπη, για να εξηγήσω αυτό που νιώθω.

Είναι αγάπη για τα χρώματα του συλλόγου… για το σήμα του συλλόγου… αγάπη για το ποδόσφαιρο, επειδή οι οπαδοί το αγαπούν… και αγάπη για τη σκληρή δουλειά. Νομίζω πως γι’ αυτό δέθηκα τόσο γρήγορα με τον σύλλογο και τους οπαδούς του».

Στην ερώτηση για το ποιο παιχνίδι θυμάται πιο έντονα στην καριέρα του με τη φανέλα της Ατλέτικο, τότε χωρίς δεύτερη σκέψη αυτός ήταν ο χαμένος τελικός του Champions League το 2016, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ατλέτικο έχασε στη διαδικασία των πέναλτι από την συμπολίτισσα και ο Γκριεζμάν αναρωτιέται συχνά αν όλα θα ήταν διαφορετικά αν είχε ευστοχήσει στο πέναλτι που κέρδισε στο 48ο λεπτό: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι κάθε μέρα, αλλά κάθε φορά που μιλάμε για το Champions League με φίλους ή συμπαίκτες, πάντα έρχεται αυτή η στιγμή… Το 2016… Το χαμένο πέναλτι… Το τι θα γινόταν αν ευστοχούσα. Αν πάρουμε φέτος το Champions League η κατάκτηση αυτή θα επουλώσει μια πολύ βαθιά πληγή. Ο μόνος τρόπος να το ξεπεράσω θα ήταν να το κερδίσουμε φέτος».

Εκτός από την λύτρωση, ένας τίτλος Champions League θα επισφράγιζε τη μακρά και άκρως επιτυχημένη συνεργασία του Γάλλου επιθετικού με τον Ντιέγκο Σιμεόνε: «Νομίζω ότι τελικά μου έδωσε τα πάντα και του έδωσα τα πάντα. Απολαμβάνω να τον έχω. Ξέρω ότι πέρα από την καριέρα μου θα έχω και έναν φίλο στο πρόσωπό του, έναν πρώην προπονητή και θα είμαστε πάντα πολύ κοντά».

