Επιβεβαίωση «Π»: Ξανά στον Προμηθέα ο Χάρης Παρασκευόπουλος

Το έγραψε πρώτη η εφημερίδα «Πελοπόννησος», δεν το έγραψε; Ο Χάρης Παρασκευόπουλος επιστρέφει στην Πάτρα για λογαριασμό του Προμηθέα – με τριετές μάλιστα συμβόλαιο. Ο νεαρός περιφερειακός, που ξεκίνησε την καριέρα του στον Γλαύκο κι έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών Εθνικών μας ομάδων, προέρχεται από μια ιδιαίτερα θετική διετία με τον Κόροιβο Αμαλιάδας στην Elite League, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Πριν από μερικά χρόνια ήταν βασικό μέλος στο πρόγραμμα «Νους» του Προμηθέα και στον θυγατρικό Προμηθέα 2014.

Η απόκτησή του εντάσσεται στο πλάνο ενίσχυσης του ελληνικού κορμού του Προμηθέα, καθώς ακούγονται έντονα – όπως έχει γράψει η «Π» – και οι περιπτώσεις των Νίκου Δίπλαρου, Περικλή Κουρουπάκη και Νίκου Τσιακμά.

