Όταν το άγχος γίνεται μάθημα: Πώς διαχειρίζονται την πίεση οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν μια από τις πιο απαιτητικές και ψυχολογικά φορτισμένες περιόδους στη ζωή χιλιάδων μαθητών. Πέρα από τις γνώσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να διαχειριστούν έντονο άγχος, πίεση προσδοκιών και φόβο αποτυχίας, σε μια περίοδο που για πολλούς θεωρείται καθοριστική για το μέλλον τους.

Το άγχος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα αυτών των ημερών. Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν αϋπνίες, ένταση, μειωμένη αυτοεκτίμηση ή ακόμα και κρίσεις πανικού. Η πίεση δεν προέρχεται μόνο από τους ίδιους, αλλά συχνά ενισχύεται από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο και την ευρύτερη κοινωνική αντίληψη που συνδέει την επιτυχία σχεδόν αποκλειστικά με την εισαγωγή σε ΑΕΙ.

Ο ρόλος της οικογένειας

Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν η στήριξη μετατρέπεται σε υπερβολική πίεση ή όταν μεταφέρονται στα παιδιά οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες των γονέων, το άγχος εντείνεται. Αντίθετα, η ήρεμη ενθάρρυνση, η εστίαση στην προσπάθεια και όχι μόνο στο αποτέλεσμα, και η αποδοχή χωρίς κριτική βοηθούν σημαντικά τους μαθητές να διατηρήσουν την ψυχική τους ισορροπία.

Ο ρόλος του σχολείου και του εφήβου

Το σχολείο και οι καθηγητές μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, προσφέροντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και εργαλεία διαχείρισης του στρες. Παράλληλα, ο ίδιος ο έφηβος καλείται να υιοθετήσει πρακτικές που βοηθούν στην καλύτερη ψυχολογική προετοιμασία.

Στρατηγικές διαχείρισης άγχους

Σωστή οργάνωση του χρόνου μελέτης και επαρκής ύπνος

Θέσπιση ρεαλιστικών στόχων

Τακτική σωματική άσκηση και μικρά διαλείμματα

Ανοιχτή επικοινωνία με φίλους, οικογένεια και ειδικούς ψυχικής υγείας

Αποδοχή ότι η αποτυχία σε μία εξέταση δεν σημαίνει αποτυχία στη ζωή

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το μέτριο άγχος μπορεί να λειτουργήσει θετικά ως κινητήριος δύναμη, αρκεί να μην ξεπερνά τα όρια και να μην μετατρέπεται σε παραλυτικό φόβο.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, όσο σημαντικές και αν είναι, αποτελούν μόνο ένα στάδιο στη μακρά πορεία της ζωής. Η πραγματική επιτυχία κρίνεται στην ικανότητα του νέου ανθρώπου να προσπαθεί, να επιμένει και να συνεχίζει να ονειρεύεται, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής περιόδου.

