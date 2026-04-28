Κουστουρόπουλος και Αργυρός διακρίσεις για τον ΙΟΠ

Φίλιππος-Αγγελος Κουστουρόπουλος και Γιάννης Αργυρός διακρίθηκαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (πρόκριση Εθνικής ομάδας) ILCA 6-Ανδρών.

28 Απρ. 2026 10:23
Με πολύ καλές εμφανίσεις επέστρεψαν από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα (πρόκριση Εθνικής ομάδας) ILCA 6-Ανδρών οι δυο αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών που συμμετείχαν στη διοργάνωση, εκπροσωπώντας την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο λόγος για τον Φίλιππο-Αγγελο Κουστουρόπουλο, ο οποίος κατέλαβε την 28η θέση και τον Ιωάννη Αργυρό, ο οποίος κατέλαβε την 38η θέση σε σύνολο 80 αθλητών από όλες τις περιφέρειες.

Η διοργάνωση ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και οι πατρινοί ιστιοπλόοι έδωσαν τη δική τους μάχη, με τη 2η και τη 14η θέση του Κουστουρόπουλου κατά τη δεύτερη ημέρα των αγώνων να ξεχωρίζουν.

Πολλά συγχαρητήρια κι έπεται συνέχεια…

Στις φωτογραφίες μαζί τους δυο αθλητές του ΙΟΠ, διακρίνονται και οι δυο αθλητές της Βόνιτσας (ενός Ομίλου με τον οποίο ο ΙΟΠ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις) Ιωάννης Χαμζας και Θεόδωρος Φεγγάρης.

