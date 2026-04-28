Νέο πλαίσιο στα καταναλωτικά δάνεια: Πλαφόν στις χρεώσεις και τέλος στα «ψιλά γράμματα»

Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βάζει πλαφόν 30-50% στις χρεώσεις των καταναλωτικών δανείων και καταργεί τα ψιλά γράμματα. Δείτε όλες τις αλλαγές για τους δανειολήπτες.

28 Απρ. 2026 9:25
Pelop News

Αλλαγές στην αγορά της καταναλωτικής πίστης φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Μαΐου. Με την ενσωμάτωση δύο νέων κοινοτικών οδηγιών (2023/2673 και 2023/2225), η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές και να ευθυγραμμίσει το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ανώτατου ορίου στο συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, το πλαφόν θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για ένα δάνειο ύψους 3.000 ευρώ, οι τόκοι και τα έξοδα δεν θα επιτρέπεται να οδηγούν το συνολικό ποσό αποπληρωμής πάνω από τα 4.500 ευρώ. Η ρύθμιση στοχεύει στον περιορισμό της «ψαλίδας» των επιτοκίων, καθώς στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο καταναλωτικής πίστης αγγίζει το 10,33%, έναντι 7,55% στην Ευρωζώνη.

Το νομοσχέδιο καταργεί τα «ψιλά γράμματα», ειδικά στις ψηφιακές συμβάσεις (e-banking) που κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης έως 100.000 ευρώ, οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν ένα σύντομο, τυποποιημένο έγγραφο που θα αναγράφει στην κορυφή:

  1. Το ακριβές ποσό και τη διάρκεια του δανείου.

  2. Το επιτόκιο και το ΣΕΠΠΕ (συνολικό κόστος μαζί με έξοδα φακέλου/ασφάλειες).

  3. Την μηνιαία δόση και το τελικό ποσό επιστροφής.

  4. Ευκρινή προειδοποίηση για τους κινδύνους της υπερχρέωσης.

Οι δανειολήπτες αποκτούν το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ακόμη και ηλεκτρονικά, χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, θεσμοθετείται η υποχρέωση των πιστωτών για «εύλογη ανοχή» σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης. Πριν από την εκκίνηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις), η τράπεζα θα πρέπει αποδεδειγμένα να προτείνει λύσεις ρύθμισης, όπως αναμόρφωση δοσολογίου ή μείωση επιτοκίου.

Τέλος, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα γίνεται πλέον με αυστηρά οικονομικά κριτήρια (διασύνδεση με ΑΑΔΕ) και όχι με αδιαφανείς αλγόριθμους, διασφαλίζοντας ότι το δάνειο χορηγείται σε πρόσωπα που μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του.

12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
