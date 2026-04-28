Νέο πλαίσιο στα καταναλωτικά δάνεια: Πλαφόν στις χρεώσεις και τέλος στα «ψιλά γράμματα»

Αλλαγές στην αγορά της καταναλωτικής πίστης φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Μαΐου. Με την ενσωμάτωση δύο νέων κοινοτικών οδηγιών (2023/2673 και 2023/2225), η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές και να ευθυγραμμίσει το κόστος δανεισμού στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ανώτατου ορίου στο συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει ο δανειολήπτης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, το πλαφόν θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για ένα δάνειο ύψους 3.000 ευρώ, οι τόκοι και τα έξοδα δεν θα επιτρέπεται να οδηγούν το συνολικό ποσό αποπληρωμής πάνω από τα 4.500 ευρώ. Η ρύθμιση στοχεύει στον περιορισμό της «ψαλίδας» των επιτοκίων, καθώς στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο καταναλωτικής πίστης αγγίζει το 10,33%, έναντι 7,55% στην Ευρωζώνη.

Το νομοσχέδιο καταργεί τα «ψιλά γράμματα», ειδικά στις ψηφιακές συμβάσεις (e-banking) που κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης έως 100.000 ευρώ, οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν ένα σύντομο, τυποποιημένο έγγραφο που θα αναγράφει στην κορυφή:

Το ακριβές ποσό και τη διάρκεια του δανείου. Το επιτόκιο και το ΣΕΠΠΕ (συνολικό κόστος μαζί με έξοδα φακέλου/ασφάλειες). Την μηνιαία δόση και το τελικό ποσό επιστροφής. Ευκρινή προειδοποίηση για τους κινδύνους της υπερχρέωσης.

Οι δανειολήπτες αποκτούν το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ακόμη και ηλεκτρονικά, χωρίς καμία επιβάρυνση. Παράλληλα, θεσμοθετείται η υποχρέωση των πιστωτών για «εύλογη ανοχή» σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης. Πριν από την εκκίνηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις), η τράπεζα θα πρέπει αποδεδειγμένα να προτείνει λύσεις ρύθμισης, όπως αναμόρφωση δοσολογίου ή μείωση επιτοκίου.

Τέλος, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας θα γίνεται πλέον με αυστηρά οικονομικά κριτήρια (διασύνδεση με ΑΑΔΕ) και όχι με αδιαφανείς αλγόριθμους, διασφαλίζοντας ότι το δάνειο χορηγείται σε πρόσωπα που μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή του.

