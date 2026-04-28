Το Μαρούσι απέτυχε, αλλά φταίνε όλοι οι άλλοι – Γιατί δεν κάνουν αυτοκριτική;

Το Μαρούσι έπεσε φέτος στα… βράχια, όμως δεν βλέπουμε διάθεση μπασκετικής αυτοκριτικής για το τι δεν έγινε σωστά στην ίδια την ομάδα.

Θα δούμε του χρόνου στην Πάτρα τον Ηλία Παπαθεοδώρου; Κι αν ναι, με ποια ομάδα;
28 Απρ. 2026 10:12
Οικονομολόγοι ή λογιστές δεν είμαστε, αλλά αν είναι αλήθεια ότι το Μαρούσι είχε το τρίτο καλύτερο μπάτζετ στο πρωτάθλημα πίσω από τους «αιωνίους» αντιπάλους και δεν υποβιβάστηκε στην Elite League επειδή απλά υπερείχε του Πανιωνίου στην ισοβαθμία, τότε… εξηγούνται όλα: Οι θεωρίες συνωμοσίας, οι υποτιθέμενες κακές διαιτησίες, οι αστοχίες on camera με… αφιερώσεις σε αόρατους εχθρούς, οι φωνές στα αποδυτήρια, κλπ.!

Μπασκετικά μιλώντας πάντα, είναι κρίμα ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» προπονητής όπως ο Ηλίας Παπαθεοδώρου, ο οποίος δύο ολόκληρες σεζόν ήταν το «αγωνιστικό αφεντικό» του Προμηθέα (την πρώτη χρονιά η πατρινή ομάδα δεν μπήκε 4άδα στα πλέι-οφ, τη δεύτερη… τα περισσότερα πήγαν στραβά!), αντί να κάνει την αυτοκριτική για το τι δεν «τράβηξε» σε αγωνιστικό επίπεδο στη δική του ομάδα, να επιχειρεί να μεταθέσει αλλού μπασκετικές ευθύνες.

Είμαστε σίγουροι, όμως, ότι το φίλαθλο κοινό αντιλαμβάνεται πλήρως την πραγματική κατάσταση εκεί στην «ουρά» της Basket League και ποιος είναι ποιος μπασκετικά…

Υ.Γ.: Ολοι αυτοί που «προφήτευαν» ακραία σενάρια για το «καρέ των διπλών» διαψεύστηκαν πλήρως. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα και όλοι ή σχεδόν όλοι (γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμη ότι το Μαρούσι ήταν καλύτερη ομάδα από τον Πανιώνιο που υποβιβάστηκε) πήραν αυτό που έπρεπε να πάρουν. Μια-δυο νίκες, πάντως, παραπάνω να είχε ο Προμηθέας (μπορούσε και παραπάνω), τώρα θα ετοιμαζόταν για πλέι-οφ με τους Ευρωλιγκάτους Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Ας είναι όμως…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
