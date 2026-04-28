Eurovision 2026: Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα και το «Ferto»

28 Απρ. 2026 8:48
Pelop News

Με θετικό πρόσημο και ανοδική τροχιά στις αποδόσεις των στοιχημάτων ταξιδεύει η ελληνική αποστολή για τη Βιέννη. Ο Akylas, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2026, κατάφερε να ανακάμψει στα προγνωστικά, καταλαμβάνοντας πλέον την τέταρτη θέση στην πρόβλεψη νίκης, αφήνοντας πίσω του την πρόσφατη μικρή πτώση που τον είχε φέρει στην πέμπτη θέση.

Η δυναμική του Akyla

Η επιτυχία του τραγουδιού «Ferto» ενισχύθηκε σημαντικά από το εκτεταμένο promo tour που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Ο Akylas κέρδισε τις εντυπώσεις στα pre-parties της Ευρώπης, όχι μόνο με τη χαρισματική του προσωπικότητα αλλά και με τις φωνητικές του δυνατότητες, παρουσιάζοντας covers απαιτητικών τραγουδιών που έγιναν viral στην κοινότητα των fans.

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Φινλανδία, τη Δανία και τη Γαλλία, με τις στοιχηματικές εταιρείες να «πρασινίζουν» τις αποδόσεις της ελληνικής συμμετοχής, υποδεικνύοντας συνεχή αυξητική τάση.

Η πορεία προς τον ημιτελικό

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί για την αυστριακή πρωτεύουσα την Παρασκευή, καθώς το επίσημο πρόγραμμα των προβών ξεκινά άμεσα:

  • Σάββατο 2 Μαΐου (12:45 – 13:15): Πραγματοποιείται η πρώτη τεχνική πρόβα επί σκηνής. Από τη διαδικασία αυτή θα δημοσιοποιηθεί μόνο φωτογραφικό υλικό.

  • Τετάρτη 6 Μαΐου: Θα διεξαχθεί η δεύτερη πρόβα, όπου η EBU θα επιτρέψει τη δημοσίευση των πρώτων επίσημων βίντεο με αποσπάσματα από τη σκηνική παρουσία.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο οποίος έχει ήδη μελετήσει το «stand in» βίντεο από τη σκηνή της Βιέννης, προκειμένου να γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις πριν την άφιξη του καλλιτέχνη.

