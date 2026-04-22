Eurovision: Δείτε τι αποκάλυψε ο «Akylas» για τον τελικό της Βιέννης

Λίγες μέρες πριν από την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής στη Βιέννη, ο Akylas με τον Φωκά Ευαγγελινό αποκάλυψαν σε συνέντευξη Τύπου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Η αλήθεια είναι ότι ο Akylas με το «Ferto» έχει ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία και αναγνώριση, με το κομμάτι του να γίνεται ένα από τα πιο δημοφιλή και χαρακτηριστικά του φετινού διαγωνισμού. Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες αυξάνονται, όμως ο ίδιος φαίνεται να διαχειρίζεται την πίεση με αξιοσημείωτη ψυχραιμία και αισιοδοξία.

Από την πρώτη στιγμή, ο Akylas εξέπεμπε μια ακλόνητη αυτοπεποίθηση, πιστεύοντας βαθιά στη δυναμική και την πρωτοτυπία της δουλειάς του από όλες τις πλευρές. Η αισιοδοξία του βέβαια, δεν πηγάζει από μια απλή ελπίδα για τη νίκη, αλλά από τη σιγουριά ότι το «Ferto» μεταφέρει μια αυθεντική ενέργεια που ο κόσμος έχει ήδη αγκαλιάσει. Με λίγα λόγια, μιλάμε από τώρα για έναν νικητή, ανεξάρτητα από την θέση.

Τι θα φορέσει ο Akylas;

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θέλει να ξεχωρίζει τόσο με το κομμάτι όσο και με την εμφάνιση και πως με αυτό το τρόπο «μένεις» στο κοινό. Επομένως σίγουρα προκύπτει η περιέργεια γύρω από το στιλιστικό κομμάτι και την εμφάνιση του Akyla στη σκηνή της Eurovision. Τι θα φορέσει λοιπόν;

Ο ίδιος δήλωσε: «Τώρα τι θα φορέσω… Surprise!», είπε χιουμοριστικά και συνέχισε λέγοντας «Θα είναι η εξέλιξη αυτού του Pokemon που είδατε και στο Sing for Greece, θα πω». Εξέφρασε όμως και την στήριξή του στην εγχώρια δημιουργία, αποκαλύπτοντας πως κάθε ενδυματολογική επιλογή στις εμφανίσεις του φέρει την υπογραφή Ελλήνων σχεδιαστών.

«Γενικά μαζί με τον Φίλιππο Μίσσα, τον στιλίστα μου, όλη αυτή την περίοδο και στο promo tour, ό,τι ρούχο έχουμε φορέσει είναι Έλληνα σχεδιαστή και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε την ελληνική μόδα και να την διαφημίσουμε και στο εξωτερικό. Έχουμε τόσο ταλαντούχους καλλιτέχνες και στην Ελλάδα που πραγματικά πιστεύω πως τους αξίζει η προβολή αυτή», δήλωσε.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι υπάρχει ίσως ένα ρίσκο σχετικά με την επισκίαση της φωνητικής του επίδοσης στη σκηνή από την εμφάνιση του καλλιτέχνη. Ο ίδιος απάντησε το το εξής: «Εγώ το ζω φουλ που φοράω όλα αυτά τα iconic, extravagant looks, γιατί αν δεν τα φορέσω τώρα που θα πάω στην Eurovision, τότε πότε; Και επίσης υπάρχει λόγος που τα φοράμε όλα αυτά και σίγουρα ένας από αυτούς είναι επειδή θέλουμε να προκαλέσουμε αντιδράσεις. Είτε του αρέσει κάποιου είτε δεν του αρέσει, το σημαντικό ποιο είναι; Ότι θα σχολιαστεί αυτή η εμφάνιση! Και το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να μην περνάμε αδιάφοροι», ολοκλήρωσε. Την στιγμή εκείνη ο Φωκάς Ευαγγελινός πρόσθεσε: «Όσο extravagant κι αν είναι (η εμφάνιση) δεν μπορεί να επισκιάσει τις φωνητικές δυνατότητες, τη συγκίνηση ,τη προσωπικότητα και το εκτόπισμα που έχει ο Akylas. Είναι όλα σε πολύ καλή και σωστή ισορροπία».

