Χιούμορ, ποδόσφαιρο και… Euroleague στο πλατό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με χαμόγελα και αθλητικές ατάκες έκλεισε η τηλεοπτική παρουσία του πρωθυπουργού, όταν μια προβοκατόρικη ερώτηση άνοιξε κουβέντα για ομάδες, Final Four και ελληνική παρουσία στην κορυφή της Ευρώπης.

17 Ιαν. 2026 13:00
Pelop News

Σε χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα κύλησε το φινάλε της συνέντευξης του Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση, με τον δημοσιογράφο Νίκος Μάνεσης να επιλέγει μια… αθλητική πάσα για το κλείσιμο.

Γνωρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει φίλος του Ολυμπιακός, ο Νίκος Μάνεσης τον ρώτησε χαμογελώντας: «Παραμένετε Παναθηναϊκός;», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά γελώντας:
«Τι είναι αυτά που μου λέτε, μη με τρομάζετε!», προκαλώντας γέλια στο πλατό.

Ο δημοσιογράφος παραδέχθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για προβοκατόρικη ερώτηση και πέρασε στην επόμενη, ζητώντας από τον πρωθυπουργό μια πρόβλεψη για το φετινό Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Athens Telecom Center, την έδρα του Παναθηναϊκός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε πιο θεσμικό τόνο, λέγοντας πως «εμείς φέραμε αυτό που έπρεπε», αναφερόμενος στη διεξαγωγή της διοργάνωσης στην Αθήνα, και πρόσθεσε ότι ελπίζει να δει «δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four», στέλνοντας ένα μήνυμα αθλητικής –και εθνικής– αισιοδοξίας.


