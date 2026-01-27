Χονδρική αγορά ρεύματος: Έντονη άνοδος τιμών στο δεύτερο μισό Ιανουαρίου

Σημαντική ανοδική τάση παρουσίασαν οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος του μήνα να διαμορφωθεί στα 110,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα έως τις 27 Ιανουαρίου, σχεδόν ίδιος με τον αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2025 (110,04 ευρώ/MWh).

Συγκεκριμένα, ενώ στο πρώτο μισό του Ιανουαρίου η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας ήταν 97,98 ευρώ/MWh, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο εκτοξεύτηκε στα 125,98 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση περίπου 28,6%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αλλαγή του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής. Στις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες οδήγησαν σε υψηλή συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 47,03%, ενώ το φυσικό αέριο υποχώρησε στο 34,85% (από 45,03% τον Δεκέμβριο). Αντίθετα, στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου το φυσικό αέριο ανέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο με 39,52%, οι ΑΠΕ μειώθηκαν στο 34,92%, ενώ αυξήθηκε ελαφρά η συμμετοχή του λιγνίτη στο 6,39% (από 5,63%).

Θετικό στοιχείο αποτέλεσε η ενίσχυση των μεγάλων υδροηλεκτρικών, τα οποία κάλυψαν το 12,81% του μείγματος (από 7,18% στο πρώτο δεκαπενθήμερο), χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις που γέμισαν τους ταμιευτήρες.

Στον ευρωπαϊκό χάρτη, οι τιμές στην Ελλάδα τοποθετούνται σε ενδιάμεσο επίπεδο: υψηλότερες από χώρες με ισχυρή πυρηνική ή υδροηλεκτρική παραγωγή (π.χ. Γαλλία, Σκανδιναβία) και εκτεταμένες διασυνδέσεις (Κάτω Χώρες), αλλά χαμηλότερες από αρκετές χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο μέσος όρος χονδρικής τιμής τον Ιανουάριο 2026 κινήθηκε αισθητά υψηλότερα από τον Δεκέμβριο 2025 (περί τα 87 ευρώ/MWh), φτάνοντας περίπου τα 119 ευρώ/MWh. Η άνοδος συνδέεται άμεσα με την αύξηση της τιμής φυσικού αερίου στον κόμβο TTF της Ολλανδίας, η οποία από τις 8 Ιανουαρίου κινήθηκε ανοδικά και έφτασε τα 39,59 ευρώ/MWh – τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο 2025.

Παράγοντες όπως ο ψυχρός χειμώνας, οι χαμηλές αποθήκες αερίου στην Ευρώπη (45,6%, κάτω από τον εποχικό μέσο όρο), η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η υψηλή ζήτηση στις ΗΠΑ λόγω ακραίου ψύχους, συνέβαλαν στην πίεση των τιμών.

Μέσω του ευρωπαϊκού μοντέλου τιμολόγησης (target model), όπου η τιμή καθορίζεται από την ακριβότερη μονάδα που καλύπτει τη ζήτηση, η άνοδος του φυσικού αερίου – κρίσιμου καυσίμου βάσης – μεταδίδεται άμεσα στις χονδρικές τιμές ρεύματος, ενισχύοντας τη μεταβλητότητα.

Παρά τις αιχμές του δεύτερου δεκαπενθημέρου, ο συνολικός μέσος όρος Ιανουαρίου παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον Δεκέμβριο, χάρη στις χαμηλότερες τιμές των πρώτων εβδομάδων. Ως εκ τούτου, οι προμηθευτές ενέργειας αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα κυμαινόμενα και ειδικά τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, με τις ανακοινώσεις να προβλέπονται για τις 31 Ιανουαρίου.

Πηγή: Ημερησία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



