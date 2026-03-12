«Χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς τις πραγματικές προθέσεις», τα μήνυμα που έστειλε ο Τραμπ στους G7

Την αβεβαιότητα για τις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, η οποία προκύπτει όποτε μιλάει ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιλήφθηκε και εξέφρασε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, επισημαίνοντας ότι παραμένει ασαφές πώς και πότε θα τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να διατυπώσει δημόσια αυτό που, σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί αξιωματούχοι συζητούσαν ήδη κατ’ ιδίαν: κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι ακριβώς επιδιώκει ο Τραμπ από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα για το πώς και πότε θα λήξουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η ασάφεια αυτή έχει προκαλέσει δυσκολίες τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι προσπαθούν να εκτιμήσουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της G7 και τους οποίους επικαλείται το Axios, ο Τραμπ εμφανίστηκε «αμφίσημος και χωρίς δεσμεύσεις». Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες αποκόμισαν την εντύπωση ότι επιθυμεί τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι υποστηρίζει την αντίθετη κατεύθυνση.

«Θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσαφηνίσει τόσο τους τελικούς στόχους του όσο και τον ρυθμό που σκοπεύει να δώσει στις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συζήτηση.

Την ίδια ημέρα της τηλεδιάσκεψης, οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ κινήθηκαν από διακηρύξεις νίκης έως προειδοποιήσεις για κλιμάκωση, ακόμη και μέσα στην ίδια ομιλία.

Λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στο Axios ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», καθώς «σχεδόν δεν έχει απομείνει τίποτα» για να πληγεί στο Ιράν. Ωστόσο, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για προεκλογική συγκέντρωση στο Κεντάκι, είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουν τελειώσει» με τα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. «Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο», ανέφερε όταν ρωτήθηκε τι απομένει να επιτύχει ο αμερικανικός στρατός.

