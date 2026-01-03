Χωρίς λαϊκές αγορές από τις 7/01, ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον

Λαϊκή αγορά
03 Ιαν. 2026 18:38
Pelop News

Οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές προχωρούν σε κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την Τετάρτη 7/01.

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.

Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης Άγγελος Δερετζής, στο πλαίσιο κινητοποίησης στη Λαϊκή Αγορά Ξηροκρήνης, όπου προσκλήθηκαν για ενημέρωση εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με κλείσιμο των λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Κατεβαίνουμε από Τετάρτη σε απεργία, σε όλη η Ελλάδα και αν δεν βρούμε κάποια λύση κλιμακώνουμε από Πέμπτη και κλείνουμε τις Λαχαναγορές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -τις δύο μεγάλες λαχαναγορές, από όπου γίνεται η τροφοδοσία σε όλα τα πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, μανάβικα», δήλωσε ο κ. Δερετζής.

«Τα προβλήματα όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών είναι τα τεκμαρτά για τους επαγγελματίες γιατί δε δουλεύουμε όλο το χρόνο και μας φορολογούν για όλο το χρόνο […] Η πρόταση μας είναι να μειωθεί το τεκμαρτό όσον αφορά τους επαγγελματίες και να παραμείνει χειρόγραφο το δελτίο αποστολής για τους παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών», διευκρίνισε ο κ. Δερετζής.

Σημείωσε ακόμη ότι «δε θέλουμε καμία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και οποιαδήποτε κυβέρνηση, καθώς οι λαϊκές αγορές ανέκαθεν ήταν σύμμαχος των εκάστοτε κυβερνήσεων», όμως, «εδώ και δύο μήνες προσπαθούμε είτε με βουλευτές είτε με παρεμβάσεις να βρεθούμε στο υπουργείο Οικονομικών και απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα».

Στο πλευρό των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών τάχθηκαν με δηλώσεις τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, και ο ανεξάρτητος (ως εκπρόσωπος του Κινήματος Δημοκρατίας) Μιχάλης Χουρδάκης.

