Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι

Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.

Ο Απόλλων κόντρα σε προβλήματα έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα

Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν γύρω από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας και θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ τη συμμετοχή του ή όχι στο ματς, όπως είχε αποκαλύψει ο Εργκίν Άταμαν στη media day του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο ψηλό να μην είναι στη δωδεκάδα.

Ο Κέντρικ Ναν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως και ο Ρισόν Χολμς που ξεπέρασε την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρούσε, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι μαζί και με τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

