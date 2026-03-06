Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι
Εκτός 12άδας ο Γάλλος άσος των «πρασίνων»
Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.
Ο Απόλλων κόντρα σε προβλήματα έκανε τη δουλειά με τη Σαρωνίδα
Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν γύρω από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας και θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ τη συμμετοχή του ή όχι στο ματς, όπως είχε αποκαλύψει ο Εργκίν Άταμαν στη media day του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο ψηλό να μην είναι στη δωδεκάδα.
Ο Κέντρικ Ναν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως και ο Ρισόν Χολμς που ξεπέρασε την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρούσε, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι μαζί και με τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News