Χωρίς Σκορδά το «Buongiorno», τι συνέβη

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η πρωινή εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα με το μάτι της λίγα μόλις λεπτά πριν μπει στον αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρίσκεται στο στούντιο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που ανέλαβε μόνος την παρουσίαση, εξήγησε στην έναρξη:

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά».

Η ομάδα της εκπομπής ευχήθηκε στη Φαίη Σκορδά γρήγορη ανάρρωση, ενώ η ίδια αναμένεται να επιστρέψει μόλις το πρόβλημα υποχωρήσει.





