Χωρίς Σκορδά το «Buongiorno», τι συνέβη

Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απουσία της Φαίης Σκορδά.

Χωρίς Σκορδά το «Buongiorno», τι συνέβη
17 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Χωρίς τη Φαίη Σκορδά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η πρωινή εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα με το μάτι της λίγα μόλις λεπτά πριν μπει στον αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρίσκεται στο στούντιο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που ανέλαβε μόνος την παρουσίαση, εξήγησε στην έναρξη:

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη, γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά».

Η ομάδα της εκπομπής ευχήθηκε στη Φαίη Σκορδά γρήγορη ανάρρωση, ενώ η ίδια αναμένεται να επιστρέψει μόλις το πρόβλημα υποχωρήσει.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
