Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»

Στα γαλλικά βιβλιοπωλεία κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα τού τέως βασιλιά της Ισπανίας Χουάν Κάρλος – τα οποία έχει συγγράψει μαζί με τη συγγραφέα Λοράνς Ντεμπρέ – με τίτλο Reconciliation.

Ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος, που ζει αυτοεξόριστος στο Άμπου Ντάμπι, στο βιβλίο του 512 σελίδων μιλάει για όλους και για όλα: τον γιο του βασιλιά Φελίπε, τη νύφη του βασίλισσα Λετίθια, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την σύζυγό του βασίλισσα Σοφία. Παράλληλα αναγνωρίζει τα λάθη του και δηλώνει ότι ονειρεύεται να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο Χουάν Κάρλος μιλάει για τη ζωή και τη βασιλεία του μέσα από επτά εκτενή κεφάλαια.

Βασιλιάς από το 1975 έως το 2014, ο Χουάν Κάρλος παραιτήθηκε από τον θρόνο υπέρ του γιου του Φελίπε, το 2014. Στις 3 Αυγούστου του 2020 ο τέως πλέον βασιλιάς της Ισπανίας αυτοεξορίστηκε στο Άμπου Ντάμπι «για να σώσει τη μοναρχία», όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε επιστολή προς τον γιο του Φελίπε, μετά την εμπλοκή του σε σκάνδαλο δωροληψίας, που σχετίζεται με την παραχώρηση σύμβασης σε ισπανική κοινοπραξία για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στη Σαουδική Αραβία.

Αν και άκρως δημοφιλής για πολλά χρόνια καθώς βοήθησε τη χώρα του να γυρίσει σελίδα από τη δικτατορία του Φράνκο, ο Χουάν Κάρλος είδε τη δημοτικότητά του να καταρρέει υπό το βάρος των σκανδάλων που κλόνισαν τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του αλλά και των εξωσυζυγικών σχέσεων.

«Αισθάνομαι ότι μου έκλεψαν την ιστορία» λέει.

Για τη σχέση του με τον δικτάτορα Φράνκο γράφει: «Με έκανε βασιλιά για να δημιουργήσει πιο ανοικτό καθεστώς». Και δεν διστάζει να δηλώσει πως τον «σέβομαι απεριόριστα».

Όσον για τον γιο του, Φελίπε, λέει: «Ο γιος μου μου γύρισε την πλάτη από καθήκον. Καταλαβαίνω ότι ως βασιλιάς πρέπει να είναι αυστηρός, αλλά με πλήγωσε το ότι τον είδα τόσο άκαρδο».

Παρ’ όλα αυτά, περιγράφει τον γιο του ως «τον καλύτερα προετοιμασμένο διάδοχο στην Ευρώπη» και ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις μαζί του.

Όταν του αφαίρεσε το ετήσιο κρατικό επίδομα, προειδοποίησε τον γιο του: «Μην ξεχνάς ότι κληρονομείς ένα πολιτικό σύστημα που εγώ δημιούργησα. Μπορείς να με αποκλείσεις σε προσωπικό και οικονομικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορείς να απορρίψεις την θεσμική κληρονομιά στην οποία στηρίζεσαι: υπάρχει μόνο ένα βήμα μεταξύ των δύο».

«Είμαι ο μόνος Ισπανός που δεν έχει σύνταξη μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια υπηρεσίας» γράφει ακόμα.

Για τη σύζυγο του γιου του και νύφη του, βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας, αναγνωρίζει ότι έχουν «προσωπική διαφωνία», αλλά δεν δέχεται ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον γάμο τους.

«Δεν βοήθησε στη συνοχή των οικογενειακών μας σχέσεων» λέει. Σύμφωνα με το Paris Match, ο Χουάν Κάρλος είναι πεπεισμένος ότι τα «καυστικά μηνύματα» που στέλνει περιστασιακά ο γιος του Φελίπε υποκινούνται από τη Λετίθια, την οποία επίσης δεν συγχωρεί για το ότι έκοψε τους δεσμούς του με τις εγγονές του.

Σε όλο το βιβλίο αναφέρεται με αγάπη στη βασίλισσα Σοφία την οποία αποκαλεί «Σόφι». Παρά τα όσα έχουν συμβεί, παραδέχεται ότι εξακολουθεί να διατηρεί τηλεφωνική επαφή μαζί της. Την περιγράφει ως «μια εξαιρετική γυναίκα, γεμάτη αίσθημα δικαιοσύνης, καλοσύνη, αυστηρότητα, αφοσίωση και ευγένεια».

Λέει μάλιστα ότι «Είναι η ενσάρκωση της ευγένειας της ψυχής» και προσθέτει: «Η Ισπανία δεν θα μπορούσε να έχει μια πιο αφοσιωμένη και άψογη βασίλισσα. Είμαστε διαφορετικοί, αλλά μοιραζόμαστε το ίδιο αίσθημα καθήκοντος. Δεν υπήρξε καμία άλλη σαν αυτήν στη ζωή μου και θα παραμείνει έτσι, παρόλο που οι δρόμοι μας χώρισαν από τότε που έφυγα από την Ισπανία. Παραμένει η μητέρα των παιδιών μου, μια αξιοθαύμαστη βασίλισσα και ένας θεμελιώδης και αναντικατάστατος συναισθηματικός δεσμός».

Ο Χουάν Κάρλος θυμάται το κυνήγι ελεφάντων στο Μποτσουάνα το 2012 – στο αποκορύφωμα της οικονομικής κρίσης – με την ερωμένη του τη Γερμανίδα Κορίνα Λάρσεν ως «ένα μακρινό και ακριβό ταξίδι που μπορεί να φαινόταν αποκομμένο από την κατάσταση της χώρας». Χωρίς να την κατονομάζει, αναφέρεται σε αυτόν τον ρομαντικό δεσμό ως «λάθος που μετανιώνω πικρά».

Το «δώρο»

Ο Χουάν Κάρλος μιλά ακόμα στο βιβλίο του για το «δώρο» των 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τον βασιλιά Αμπντουλάχ της Σαουδικής Αραβίας – λίγες μέρες μετά από μια διμερή συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και μια διάσκεψη στη Μαδρίτη για τη βελτίωση της εικόνας του θρησκευτικού εξτρεμισμού της χώρας – ως «μια πράξη γενναιοδωρίας από τη μια μοναρχία προς την άλλη».

«Ήταν ένα δώρο που δεν μπορούσα να αρνηθώ», παραδέχεται.

Πλέον, το θεωρεί «ένα σοβαρό λάθος, που έγινε με την ιδέα να εξασφαλίσω τις ανάγκες της οικογένειάς μου και να στηρίξω τη συνταξιοδότησή μου, μακριά από την επίσημη ζωή της Ισπανίας».

Η παραίτηση από τον θρόνο της Ισπανίας

Ο Χουάν Κάρλος θυμάται ότι πολλοί προσπάθησαν να τον αποτρέψουν να παραιτηθεί. Και τη φράση που συνήθιζε να λέει ο πατέρας του: «Ένας βασιλιάς πεθαίνει με τις μπότες του». «Υπήρχαν κάποιοι που προσπάθησαν να με αποτρέψουν», ομολογεί.

«Αλλά ήμουν πεπεισμένος ότι ενεργούσα προς το συμφέρον της χώρας. Και με καθαρή συνείδηση ότι εκπλήρωσα το καθήκον μου (…) Καμία νομική ενέργεια δεν με ανάγκασε να το κάνω, αλλά αποφάσισα να αποχωρήσω για να μην εμποδίσω την ομαλή λειτουργία της Κορώνας ή να παρεμποδίσω τον γιο μου στην άσκηση των καθηκόντων του ως ηγεμόνα».

Ο Χουάν Κάρλος μιλάει και για την Νταϊάνα.

«Ψυχρή κι απόμακρη, εκτός αν ήταν μπροστά οι παπαράτσι», έτσι περιέγραψε την πριγκίπισσα Νταϊάνα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό μεταξύ τους.

Όπως αναφέρεται, ο γάμος της Νταϊάνα με τον Κάρολο είχε ήδη αρχίσει να κλονίζεται όταν επισκέφθηκαν για πρώτη φορά τη Μαγιόρκα, και η ίδια φέρεται να ένιωσε οικειότητα με τον Ισπανό βασιλιά.

