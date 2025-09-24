Χούθι επιτέθηκαν με drone κατά του Εϊλάτ στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Πέντε τραυματίες σε κατοικημένη περιοχή

Χούθι επιτέθηκαν με drone κατά του Εϊλάτ στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ
24 Σεπ. 2025 18:41
Pelop News

Drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι χτύπησε την Τετάρτη στο Εϊλάτ του Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή.

Ιαχές πολέμου από Ζελένσκι: «Μόνο η βία εγγυάται την ειρήνη»

Βίντεο από το σημείο δείχνει ότι το drone χτύπησε κοντά σε καταστήματα.

Οι διασώστες αναφέρουν ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν -οι δύο σοβαρά- από τα θραύσματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Είναι η δεύτερη παρόμοια επίθεση από τους Χούθι μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το drone προερχόταν από τους Χούθι, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να το αναχαιτήσει.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ