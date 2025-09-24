Χούθι επιτέθηκαν με drone κατά του Εϊλάτ στο Ισραήλ ΒΙΝΤΕΟ

Drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι χτύπησε την Τετάρτη στο Εϊλάτ του Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο από το σημείο δείχνει ότι το drone χτύπησε κοντά σε καταστήματα.

NEW: A Houthi drone hit Israel’s Eilat. Multiple injuries reported. pic.twitter.com/ZqUetMjOY4 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2025

Οι διασώστες αναφέρουν ότι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν -οι δύο σοβαρά- από τα θραύσματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Είναι η δεύτερη παρόμοια επίθεση από τους Χούθι μέσα σε μία εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι το drone προερχόταν από τους Χούθι, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν κατάφερε να το αναχαιτήσει.

