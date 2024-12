Χούθι: Πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ και ισραηλινά αντίποινα σε λιμάνια της Υεμένης

Οι Χούθι στην Υεμένη ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση δύο πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

«Δύο ισραηλινοί στρατιωτικοί στόχοι στην περιοχή της Γιάφα (σ.σ. η ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ) στοχοθετήθηκαν από δύο βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους τύπου Παλαιστίνη 2», δήλωσε ο Γιαχία αλ Σαρί εκπρόσωπος των Χούθι.

Παράλληλα οι Χούθι επεσήμαναν ότι η επίθεσή τους εναντίον του Τελ Αβίβ σημειώθηκε ταυτόχρονα με την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Υεμένης.

🇮🇱🇾🇪🔴 ISRAEL BOMBS YEMEN

Israeli airstrikes targeted Houthi oil depots in Hodeidah and Ras Issa, as well as power plants in Sanaa, last night.

At least 10 people lost their lives.

. pic.twitter.com/FJhrzze5fP

