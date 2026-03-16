Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ

Σημείωσε πως ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα οδικά έργα στην Ευρώπη

Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
16 Μαρ. 2026 10:05
Pelop News

Για τις μεγάλες επενδύσεις στις αεροδρομιακές υποδομές, τις μεταφορές και τη διαχείριση υδάτων που υλοποιεί στην Κρήτη ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μίλησε στο συνέδριο «GreeceTalks 2026» ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Σημείωσε πως ο ΒΟΑΚ αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα οδικά έργα στην Ευρώπη. Η ΤΕΡΝΑ, όπως είπε, δραστηριοποιείται στο έργο για πάνω από έναν χρόνο, υλοποιώντας παρεμβάσεις που έχουν βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια. Το έργο, όμως, δεν θα μπορούσε να μην είναι αντιμέτωπο με προκλήσεις, όπως η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών κατά τη θερινή περίοδο, ταυτόχρονα με τη λειτουργία ξενοδοχείων, η δύσκολη γεωμορφολογία και η διέλευση από κατοικημένες περιοχές.

Στο αεροδρόμιο στο Καστέλλι η πρόοδος κατασκευής αγγίζει το 70%, ενώ ο διαγωνισμός για την  προμήθεια του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με γοργούς ρυθμούς προχωρά και η διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας μήκους 3 χιλιομέτρων, όπου επιχειρούν πέντε συνεργεία. «Γίνεται αγώνας δρόμου από την ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας, η οποία θα συνδέει το Ηράκλειο και τον ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο» σημείωσε. «Ως επενδυτές, μαζί με την GMR, θα δημιουργήσουμε το πιο σύγχρονο και το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, το οποίο θα υποδέχεται περίπου 15 εκατομμύρια τουρίστες» πρόσθεσε.

Με τη δραστηριότητα της ΤΕΡΝΑ στην Κρήτη να αφορά και τη διαχείριση υδάτινων πόρων, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε πως κατά το προσεχές διάστημα η εταιρεία θα υπογράψει τη σύμβαση για το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ στη Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σητείας.

«Δίνουμε το «παρών» στο νησί τόσο επενδυτικά ως όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όσο και κατασκευαστικά μέσω της ΤΕΡΝΑ», κατέληξε ο CEO της ΤΕΡΝΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Επιστήμονες, φορείς και επιχειρηματίες παρουσιάζουν σύγχρονες εφαρμογές και καλές πρακτικές στον αγροδιατροφικό κλάδο
10:55 Πάτρα: 24ωρη απεργία των ιδιοκτητών ταξί – «Χειρόφρενο» και στα σχολικά δρομολόγια
10:49 Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων
10:48 Ο Παναγιώτης Μάργαρης έρχεται στην Πάτρα – Παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα «Μεσόγειος»
10:42 Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε σε τροχαίο
10:39 Στενά του Ορμούζ: Χωρίς νέα επίθεση σε πλοίο για 72 ώρες, σε επιφυλακή οι ναυτικές δυνάμεις
10:35 Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα 2026 – Τι ποσό δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:34 Δημογλίδου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά: «Αναζητείται ακόμη 1 άτομο, δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία της επίθεσης»
10:27 Όσκαρ 2026: Οι 5 εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
10:16 Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821
10:05 «Ασπίδα της Αμερικής»: Ο Ισημερινός περνά σε νέα φάση πολέμου κατά των καρτέλ
10:05 Χρ. Παναγιωτόπουλος: Την Κρήτη μεταμορφώνουν οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ
10:02 Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 84χρονο που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για 30 κιλά κάνναβης
9:57 Πάτρα: Την Πέμπτη η σύσκεψη για το τρένο – Πελετίδης «Να επικυρώσουμε τους σχεδιασμούς τους; Οχι, δεν πηγαίνουμε»
9:55 Τι έδειξαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ – Ποιοι δεν είδαν τη μείωση 50%
9:47 Όσκαρ 2026: Η Κασσάνδρα Κουλουκουντής έγραψε ιστορία με το πρώτο βραβείο Κάστινγκ
9:42 Πάτρα: Την Παρασκευή η πρώτη ορκωμοσία νεοσυλλέκτων μετά από χρόνια
9:36 Επίσημο: Ματαιώνονται οι αγώνες F1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία λόγω πολέμου
9:35 Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης
9:30 Axios: Στο τραπέζι για τον Τραμπ το σενάριο κατάληψης του νησιού Χαργκ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ