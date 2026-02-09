Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και θετικά σημάδια στις συναλλαγές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινείται σήμερα ήπια ανοδικά, με τους περισσότερους τίτλους σε θετικό έδαφος, παρά την παρουσία κάποιων δεικτοβαρών μετοχών που περιορίζουν την άνοδο προς τα υψηλά επίπεδα του έτους.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει αύξηση 0,28% στις 2.368,98 μονάδες, με τζίρο στα 72,3 εκατ. ευρώ και όγκο συναλλαγών 11,3 εκατ. τεμάχια. Ο δείκτης FTSE 25 κινείται υψηλότερα κατά 0,24% στις 6.059,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει άνοδο 0,28% στις 2.821,10 μονάδες.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η πώληση 32,5% της RealConsulting, μέσω 21 πακέτων σε τιμή 4,70 ευρώ ανά μετοχή, με discount 25,4% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε από τη βασική μέτοχο One Dealer Holdings και ενισχύει τη μετοχική βάση της εταιρείας, με συμμετοχή μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων όπως οι Intracom, Motor Oil, Blue Oak και Red Arrow Holdings.

Στο ταμπλό, η Βιοχάλκο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγούνται με κέρδη 2,68% και 2,48% αντίστοιχα. Ακολουθούν ΕΛΧΑ, Τιτάν, Optima Bank, Σαράντης, Λάμδα και Eurobank με ανοδική μεταβολή άνω του 1%.

Ήπια ανοδικά κινούνται επίσης Aegean, Motor Oil, Εθνική, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Aktor, ΟΠΑΠ, Helleniq Energy, Jumbo, ΔΑΑ και ΟΤΕ. Αντίθετα, η Cenergy και η Πειραιώς παραμένουν αμετάβλητες, ενώ οι μετοχές Κύπρου και Coca Cola σημειώνουν μικρή πτώση, με την Metlen στο -0,99% και την Alpha Bank στο -1,06%.