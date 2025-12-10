Χρηματιστήριο: Ήρεμο ξεκίνημα εν αναμονή Fed

Μικρές διακυμάνσεις σε τράπεζες και blue chips

Χρηματιστήριο
10 Δεκ. 2025 11:17
Pelop News

Με ήπιες τάσεις και χωρίς έντονη δραστηριότητα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται κοντά στις 2.082 μονάδες και συναλλαγές που δεν ξεπερνούν τα 8,2 εκατ. ευρώ. Οι επενδυτές, έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά κέρδη από το 2025, ιδίως σε τραπεζικούς τίτλους και επιλεγμένα blue chips, εμφανίζονται επιφυλακτικοί, περιμένοντας σήματα από την παγκόσμια αγορά.

Η αγορά κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς, με τον τζίρο να υποδηλώνει «λήψη κερδών» μετά το ισχυρό ράλι της χρονιάς. Σύμφωνα με σχόλιο της Depolas Investments, τα χθεσινά στοιχεία ανοίγματος θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, που έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα 5μήνου, λειτουργούν ανασταλτικά για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεσες κινητικές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), όπου θεωρείται δεδομένη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Τα βλέμματα θα στραφούν στην ομιλία του προέδρου Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος αναμένεται να δώσει ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων και της αμερικανικής οικονομίας, εν μέσω διχασμού μεταξύ μελών της Fed για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας.

Στο ταμπλό, η Aegean ξεχωρίζει με άνοδο 1,13%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς υποχωρεί κατά 1%. Πιέσεις δέχεται και η Εθνική, στα 13,33 ευρώ, με την Alpha Bank να επιχειρεί αντίδραση στα 3,35 ευρώ. Μικρή πτώση 0,18% για τον ΑΔΜΗΕ, στα 2,79 ευρώ, ενώ η Τιτάν διολισθαίνει κάτω από τα 45 ευρώ. Η Metlen κινείται στα 41,10 ευρώ, με την Covalis να ανακοινώνει αύξηση της short θέσης της στο 0,73%.

Αντίδραση εμφανίζει η Cenergy στα 15,82 ευρώ και η Qualco στα 6,40 ευρώ, που αγγίζει νέο ιστορικό υψηλό. Μικρές απώλειες για ΔΕΗ στα 17,89 ευρώ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 25,28 ευρώ και Βιοχάλκο στα 11,14 ευρώ. Στα ΕΛΠΕ σταθεροποίηση στα 8,51 ευρώ, με την Motor Oil να δείχνει μικρή ανάκαμψη στα 30,50 ευρώ. Πτώση 1,42% για την Coca-Cola.

