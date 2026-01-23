Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες με πτώση 0,49%, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.

Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
23 Ιαν. 2026 18:05
Pelop News

Σε ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον Γενικό Δείκτη να διορθώνει μετά τη χθεσινή άνοδο που τον έφερε σε νέα υψηλά 16 ετών. Παρά την πτώση, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος τόσο σε εβδομαδιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 μονάδες (-0,66%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,87%, ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει άνοδο 6,81%, διατηρώντας θετικό πρόσημο για τους επενδυτές. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 245,42 εκατ. ευρώ, με 33.213.240 μετοχές να αλλάζουν χέρια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,56%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση 0,01%.

Μετοχές που ξεχώρισαν

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μεγαλύτερες ανόδους κατέγραψαν:

  • Aegean Airlines: +3,25%

  • Aktor: +1,89%

  • Motor Oil: +1,60%

  • ΓΕΚ Τέρνα: +1,32%

  • Optima Bank: +0,97%

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πτώσεις σημείωσαν:

  • Σαράντης: -2,04%

  • Πειραιώς: -1,74%

  • Jumbo: -1,59%

  • Alpha Bank: -1,59%

  • Viohalco: -1,32%

  • Coca Cola HBC: -1,28%

Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε στις μετοχές της Eurobank και της Alpha Bank, με 11.294.734 και 3.817.987 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank (45,52 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (33,42 εκατ. ευρώ).

Στη συνολική εικόνα, 61 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Από τις μικρότερες εταιρείες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι Q&R (+5,96%) και Lavipharm (+5,69%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Λανακάμ(κ) (-8,15%) και Trek Development (-3,36%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
20:20 Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ
20:12 Καιρός: Βελτιωμένη εικόνα αύριο – Τοπικές βροχές σε δυτικά και νησιά
20:04 Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία
19:56 Πάτρα: Η κακή «συνήθεια» στη μονοδρομημένη οδό Αϊδινίου
19:48 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
19:39 Η Ουγγαρία πέταξε εκτός τελικού την Ελλάδα με 15-12 – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο
19:32 Περιφερειακός τύπος. Δεν πεθαίνει το χαρτί. Πεθαίνει η μοναξιά των μικρών και αδύναμων σχημάτων…
19:28 Η Εθνική πόλο λύγισε από την Ουγγαρία και θα τα δώσει όλα για το χάλκινο
19:24 Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια
19:16 Βρέθηκε στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις
19:08 Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο
19:01 Πάτρα: Το μοναδικό λιμάνι με εγκεκριμένο master plan – Μετά το ΣτΕ έρχεται και το ΦΕΚ
18:53 Υπόθεση δολοφονίας κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική – «Λειτούργησα υπό φόβο», λέει ο δράστης
18:45 Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης για μεταφορά 60 τόνων κοκαΐνης
18:35 Διεκόπη η δίκη της Τούνη για το revenge porn
18:25 Δυτική Ελλάδα: Συζήτηση για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
18:16 Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη
18:05 Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ