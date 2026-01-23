Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες με πτώση 0,49%, διορθώνοντας από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά.
Σε ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον Γενικό Δείκτη να διορθώνει μετά τη χθεσινή άνοδο που τον έφερε σε νέα υψηλά 16 ετών. Παρά την πτώση, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος τόσο σε εβδομαδιαία όσο και σε ετήσια βάση.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 μονάδες (-0,66%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,87%, ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει άνοδο 6,81%, διατηρώντας θετικό πρόσημο για τους επενδυτές. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 245,42 εκατ. ευρώ, με 33.213.240 μετοχές να αλλάζουν χέρια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,56%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση 0,01%.
Μετοχές που ξεχώρισαν
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις μεγαλύτερες ανόδους κατέγραψαν:
-
Aegean Airlines: +3,25%
-
Aktor: +1,89%
-
Motor Oil: +1,60%
-
ΓΕΚ Τέρνα: +1,32%
-
Optima Bank: +0,97%
Αντίθετα, τις μεγαλύτερες πτώσεις σημείωσαν:
-
Σαράντης: -2,04%
-
Πειραιώς: -1,74%
-
Jumbo: -1,59%
-
Alpha Bank: -1,59%
-
Viohalco: -1,32%
-
Coca Cola HBC: -1,28%
Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε στις μετοχές της Eurobank και της Alpha Bank, με 11.294.734 και 3.817.987 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank (45,52 εκατ. ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (33,42 εκατ. ευρώ).
Στη συνολική εικόνα, 61 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες. Από τις μικρότερες εταιρείες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι Q&R (+5,96%) και Lavipharm (+5,69%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι Λανακάμ(κ) (-8,15%) και Trek Development (-3,36%).
