Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά

Σε ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον Γενικό Δείκτη να διορθώνει μετά τη χθεσινή άνοδο που τον έφερε σε νέα υψηλά 16 ετών. Παρά την πτώση, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε θετικό έδαφος τόσο σε εβδομαδιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,49%. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.281,90 μονάδες (+0,25%) και κατώτερη τιμή στις 2.261,33 μονάδες (-0,66%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,87%, ενώ από την αρχή του 2026 σημειώνει άνοδο 6,81%, διατηρώντας θετικό πρόσημο για τους επενδυτές. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 245,42 εκατ. ευρώ, με 33.213.240 μετοχές να αλλάζουν χέρια.