Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία για τέταρτη συνεχή μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.050,09 μονάδες, ενισχυμένος κατά +0,37%. Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός «μοχλός» της ανόδου, με κέρδη +1,75%, ενώ η αγορά κινείται σε θετικό κλίμα χάρη στις επιδόσεις της Wall Street και των ευρωαγορών.

Σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο άντληση έως 500 εκατ. ευρώ και εύρος απόδοσης 3,2%-3,5%. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών προγραμματίζονται για τις 29 Σεπτεμβρίου, με διαπραγμάτευση στο ΧΑ από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς για την έγκριση της ενδιάμεσης διανομής 100 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Το θετικό κλίμα στις μετοχές και οι προσεκτικές κινήσεις στις εκδόσεις ομολόγων ενισχύουν την αισιοδοξία για τη συνέχεια της αγοράς.

