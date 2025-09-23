Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα

Οι τράπεζες οδηγούν την αγορά, ενώ ξεκίνησε η δημόσια προσφορά του 7ετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αναμένεται η ΓΣ της Τράπεζας Πειραιώς

Χρηματιστήριο: Σε ανοδική τροχιά για τέταρτη μέρα
23 Σεπ. 2025 11:17
Pelop News

Το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία για τέταρτη συνεχή μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.050,09 μονάδες, ενισχυμένος κατά +0,37%. Οι τράπεζες παραμένουν ο βασικός «μοχλός» της ανόδου, με κέρδη +1,75%, ενώ η αγορά κινείται σε θετικό κλίμα χάρη στις επιδόσεις της Wall Street και των ευρωαγορών.

Σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με στόχο άντληση έως 500 εκατ. ευρώ και εύρος απόδοσης 3,2%-3,5%. Ο διακανονισμός και η κατανομή των ομολογιών προγραμματίζονται για τις 29 Σεπτεμβρίου, με διαπραγμάτευση στο ΧΑ από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς για την έγκριση της ενδιάμεσης διανομής 100 εκατ. ευρώ στους μετόχους. Το θετικό κλίμα στις μετοχές και οι προσεκτικές κινήσεις στις εκδόσεις ομολόγων ενισχύουν την αισιοδοξία για τη συνέχεια της αγοράς.

Αν θέλεις, μπορώ να φτιάξω και μια πολύ σύντομη “flash news” εκδοχή σε 2-3 προτάσεις για γρήγορη ανάγνωση. Θέλεις να το κάνω;
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
14:23 Επιμελητήριο Αχαΐας: Έμπρακτη η εξωστρέφεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού
14:17 Τέλος η κολύμβηση στα Καμένα Βούρλα! Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ