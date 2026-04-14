Χριστίνα Μπακαστάθη: «Είμαστε οι ρωγμές μας» – Η σάτιρα, η σύγκρουση και η γυναίκα που παίρνει το πάνω χέρι

Στο «Μιλήστε Ελεύθερα», η Χριστίνα Μπακαστάθη μπαίνει σε μια παράσταση που ξεκινά σαν σάτιρα, αλλά δεν μένει εκεί. Η γυναίκα που υποδύεται εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο, αναστατώνει έναν ολόκληρο μηχανισμό και φέρνει στο προσκήνιο όσα συνήθως μένουν κρυμμένα: φόβο, εξουσία, συνείδηση, ανάγκη για αλλαγή. Με αφορμή τις παραστάσεις στο Επίκεντρο+, μιλά στο pelop.gr για αυτή την ηρωίδα, για τις ρωγμές και τη δύναμή της, αλλά και για το πώς ένα έργο με χιούμορ μπορεί να γίνει πολύ πιο αιχμηρό απ’ όσο δείχνει στην αρχή.

Στο «Μιλήστε Ελεύθερα» εμφανίζεστε ως μια γυναίκα που εισβάλλει σε έναν χώρο εξουσίας και διαταράσσει όσα φαίνονται τακτοποιημένα. Τι είναι αυτό που φέρνει πραγματικά μαζί της όταν μπαίνει σε αυτό το γραφείο;

Φέρνει ξεκάθαρα την ανάγκη της για αλλαγή. Είναι μία γυναίκα που δεν έχει να χάσει τίποτα, γι’ αυτό και έχει την «πολυτέλεια» – την κέρδισε αυτή την πολυτέλεια και με το παραπάνω – να παίζει, να ρισκάρει, να δοκιμάζει. Όταν κανείς έχει χάσει τα πάντα, μπορεί να ρισκάρει διαφορετικά. Αυτό στα μάτια των άλλων μπορεί να φαντάζει έως και παιδικό, αφελές ή απλώς ανέμελο. Ωστόσο, στα δικά μου μάτια αυτό μοιάζει με ελευθερία.

Η ηρωίδα σας δεν ζητά απλώς να ακουστεί, αλλά μοιάζει να επιβάλλει την παρουσία της από την πρώτη στιγμή. Αυτό το στοιχείο το διαβάσατε ως δύναμη ή ως αποτέλεσμα μιας βαθύτερης εσωτερικής ρωγμής;

Η ηρωίδα μου δεν καταβάλλει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια για να κάνει την παρουσία της αισθητή. Ο δυναμισμός, η αύρα και το ταπεραμέντο της είναι πηγαία και όχι προσποιητά. Είναι στοιχεία που έχουν κατακτηθεί και πια δεν είναι ξέχωρα από την προσωπικότητά της. Είναι αποτέλεσμα βαθύτερης εσωτερικής ρωγμής που καταλήγει, όμως, να είναι και η δύναμή της. Όλοι μας διαμορφωνόμαστε και καθοριζόμαστε από τις ρωγμές μας. Είμαστε οι ρωγμές μας.

Το έργο ξεκινά με κωμικούς όρους, αλλά πολύ γρήγορα αποκτά άλλη θερμοκρασία. Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να κρατήσει αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη σάτιρα, την ένταση και το υπόγειο σκοτάδι του έργου;

Είναι πράγματι απαιτητικό να διατηρείς τόσες διαφορετικές ποιότητες ταυτόχρονα. Ωστόσο, εδώ νιώθω πως υπάρχει ένα πολύ καλά δομημένο «παιχνίδι» από τον σκηνοθέτη μου, τον Μίλτο Νίκα. Αυτό μου δίνει ένα πλαίσιο ασφάλειας. Μέσα σε αυτό, η δική μου δουλειά είναι να εμπιστευτώ τη δομή και να παραμείνω παρούσα και ακριβής. Όταν υπάρχει αυτή η βάση, οι μεταβάσεις γίνονται σχεδόν οργανικά.

Υπάρχει ένα διαρκές παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στους δύο ήρωες. Ποιος πιστεύετε ότι έχει τελικά το πάνω χέρι σε αυτή τη συνάντηση και τι είναι αυτό που το καθορίζει;

Όλα κρίνονται από τα πρώτα λεπτά. Η ηρωίδα μου καταφέρνει από πολύ νωρίς να αποκτήσει το πάνω χέρι και το διατηρεί μέχρι το τέλος. Από τη μία, είναι προετοιμασμένη, έμπειρη και έχει μια πολύ ισχυρή πρόθεση: να ταρακουνήσει τον απέναντί της. Από την άλλη –και πιστεύω πολύ σε αυτό– υπάρχει και ο παράγοντας της τύχης – ποιον τυχαίνει να έχεις απέναντί σου. Καταφέρνει να εντοπίσει τις γκρι ζώνες, τα «ευαίσθητα» σημεία και τις ρωγμές του άλλου. Το έδαφος αποδεικνύεται πρόσφορο για να επιτύχει η ηρωίδα μου να ταρακουνήσει, να καθοδηγήσει, να εκμαιεύσει.

Η ηρωίδα σας είναι ένα πρόσωπο με ξεκάθαρη ταυτότητα ή λειτουργεί και σαν σύμβολο, σαν κάτι που έρχεται να ταράξει τη συνείδηση ενός ολόκληρου μηχανισμού;

Στα δικά μου μάτια είναι ένα απολύτως συγκεκριμένο πρόσωπο με ξεκάθαρη ταυτότητα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Στην σκηνή δεν μπορούμε να παίξουμε το αφηρημένο. Χρειαζόμαστε κάτι απτό, συγκεκριμένο. Το σύμβολο δεν παίζεται. Ωστόσο, το αν και πώς αυτή η ηρωίδα λειτουργεί συμβολικά, είναι κάτι που ανήκει στον θεατή• στον τρόπο που θα προσλάβει και θα μεταφράσει αυτό που βλέπει.

Το «Μιλήστε Ελεύθερα» μιλά για μια κοινωνία όπου όλοι μιλούν, αλλά λίγοι λένε την αλήθεια. Πιστεύετε ότι σήμερα το πιο δύσκολο δεν είναι να μιλήσεις, αλλά να αντέξεις αυτό που θα προκαλέσει ο λόγος σου;

Το πιο δύσκολο είναι να αντέξεις να μιλήσεις την στιγμή που πραγματικά έχεις κάτι να πεις. Θεωρώ ότι στις μέρες μας μιλάμε πολύ. Μιλάμε πολύ χωρίς απαραίτητα τα λόγια μας να συνάδουν με το μέσα μας. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να μιλάμε, απλά για να μιλάμε. Και συχνά ο λόγος μας είναι αντιφατικός με τις πράξεις μας και την στάση ζωής μας. Το πιο γενναίο για εμένα είναι να μιλήσεις έχοντας επίγνωση: τι λες, πού το λες και με την διάθεση να υποστείς τις συνέπειες της αλήθειας σου να υπάρξεις. Αυτό ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο, αλλά όταν συμβαίνει είναι απελευθερωτικό.

Σε μια παράσταση δύο προσώπων, όλα κρίνονται στη σκηνική χημεία, στον ρυθμό και στην ακρίβεια. Πώς δουλέψατε με τον Παλαιολόγο Χαλίδα ώστε αυτή η σύγκρουση να μείνει ζωντανή και αληθινή σε κάθε παράσταση;

Η δική μου παρουσία στην παράσταση προέκυψε μέσα από αντικατάσταση, οπότε οι πρόβες δεν έγιναν με τους συνήθεις ρυθμούς. Υπήρχε μια αίσθηση επείγοντος. Παρ’ όλα αυτά, η συνύπαρξή μας με τον Παλαιολόγο προέκυψε πολύ φυσικά. Χωρίς πίεση, χωρίς προσπάθεια. Απλώς συνέβη. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συναντάς συχνά και είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό.

Υπάρχει κάποια στιγμή στην παράσταση που νιώσατε πως η ηρωίδα παύει να μιλά μόνο στον συνομιλητή της και αρχίζει ουσιαστικά να απευθύνεται στο κοινό;

Φυσικά, υπάρχουν κάποιες πολύτιμες τέτοιες στιγμές. Είναι οι στιγμές που η ηρωίδα επιτρέπει να φανούν οι ρωγμές της. Πρόκειται για μια ηρωίδα καλά θωρακισμένη, που δεν αποκαλύπτει εύκολα το παρελθόν της. Κι όμως, υπάρχουν κάποιες σχεδόν «μαγικές» συγγραφικά στιγμές, όπου επιτρέπει στον θεατή να κοιτάξει μέσα από την κλειδαρότρυπα. Εκεί, για λίγο, αποκαλύπτεται: στα ιδανικά της, στη μοναχικότητά της, στις πληγές της.

ΙΝΦΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης

Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας – Ίλια Ράγκου

Παίζουν: Χριστίνα Μπακαστάθη, Παλαιολόγος Χαλίδας

Παραγωγή: Επίκεντρο+ & Antarts AMKE

Πληροφορίες

Παραστάσεις: 17 – 18 – 19 Απριλίου 2026

Ώρες: Παρασκευή – Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 20.00

Διάρκεια: 75’

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 17€, Φοιτητικό/Ανέργων/Άνω των ετών 14€, Ομαδικό 12€, Ατέλεια 10€

Πληροφορίες κρατήσεις: 2610 461050

Προπώλσηση: Ticketservices.gr

