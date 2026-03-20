Χριστίνα Λαμπίρη: «Πάθαινα κρίσεις πανικού, είχα χάσει το χαμόγελό μου»

Η Χριστίνα Λαμπίρη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο πριν αποχωρήσει από την τηλεόραση, περιγράφοντας έντονη ψυχολογική πίεση, κρίσεις πανικού και μια καθημερινότητα που, όπως παραδέχτηκε, την είχε οδηγήσει στο να νιώθει βαθιά δυστυχισμένη.

20 Μαρ. 2026 17:36
Pelop News

Τους λόγους που την οδήγησαν να αποχωρήσει από την τηλεόραση εξήγησε η Χριστίνα Λαμπίρη, μιλώντας για μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στα τελευταία χρόνια της τηλεοπτικής της πορείας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» την Παρασκευή 20 Μαρτίου, η παρουσιάστρια σημείωσε πως η τηλεόραση μπορεί να γίνει ψυχοφθόρα, όταν οι συνθήκες και το περιβάλλον δεν βοηθούν. Όπως ανέφερε, όσο εργαζόταν με αγάπη και ένταση, ήταν καλά, όμως τα προβλήματα στις συνεργασίες των τελευταίων χρόνων την επηρέασαν βαθιά.

 

Οι κρίσεις πανικού και η πίεση

Η Χριστίνα Λαμπίρη αποκάλυψε ότι στο διάστημα 2016-2018 βίωσε έντονες κρίσεις πανικού, σε σημείο να δυσκολεύεται να μπει σε αεροπλάνο, ασανσέρ ή άλλους κλειστούς χώρους. Μάλιστα, θυμήθηκε χαρακτηριστικά μια πτήση προς την Καβάλα, κατά την οποία έμεινε σκυμμένη και με ακουστικά σε όλη τη διάρκεια, προσπαθώντας να αντέξει την πίεση.

Κλείνοντας, παραδέχτηκε ότι τότε δεν ήταν καλά ψυχολογικά, καθώς θύμωνε εύκολα, είχε χάσει το χαμόγελό της και ένιωθε πως δεν ήταν πια ο εαυτός της. Όπως είπε, εκείνη την περίοδο πέρναγε άσχημα και ήταν δυστυχισμένη.

