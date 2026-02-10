Χριστόπουλος: «Αν κάποιοι ορέγονται προσωρινή καταστολή ή αποτυχία κακώς την ορέγονται»

Ξεκάθαρο το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Γιάννης Χριστόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σχεδόν παράλληλα με την επίσημη παρουσίαση του Ντίνου Καλαμπάκου. Συγκεκριμένα τόνισε: «Αν κάποιοι ορέγονται προσωρινή καταστολή ή αποτυχία του Απόλλωνα κακώς την ορέγονται. Υπάρχει ένα τεράστιο θέλω και πρέπει. Όλοι ξέρουν τι είναι το πρέπει και τι είναι το θέλω.

Βοηθάς όταν είσαι εδώ στα δύσκολα, όταν δεν φοβάσαι. Κάνουμε μικρά, μεγάλα και ελπίζω όχι τεράστια λάθη. Προσπαθούμε γιατί είμαστε εδώ».

Ακόμη ο Γιάννης Χριστόπουλος επισήμανε τα εξής:

Όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει στον Απόλλωνα με γνώμονα να προσφέρουν στον Οργανισμό. Χωρίς ιδιοτέλεια, για τίτλους, φωτογραφίες και λεζάντες. Το μόνο «θέλω» που έχουν εί αι να βοηθήσει ο καθένας με τον τρόπο του τον Σύλλογο.

-Ο Απόλλων δεν είναι επαίτης, ποτέ δεν ήταν. Δεν είναι ευχάριστη στιγμή. Είναι στιγμή αλήθειας. Στιγμή που ξεχωρίζουν οι δυνατοί, που κάνουν τα πάντα ή αυτό που μπορούν. Οι άνθρωποι της ομάδας κάνουν τα πάντα, να λειτουργήσει.

-Την επιτυχία δεν την πληρώνεις, ούτε την παραγγέλνεις, την υπηρετείς.

-Δεν υπάρχει διάθεση παραπλάνησης ή απολογιστική.

-Πολλές φορές στον αθλητισμό νιώθουμε φυλακισμένοι της στιγμής. Νιώθουμε εγκλωβισμένοι ή απογοητευμένοι. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ότι μπορούμε για να προχωρήσει ο Απόλλων μπροστά.

-Ο Απόλλων έχει βγει από δύσκολη θέση με αξιοπρέπεια και στο παρελθόν. Δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας, όσο κακόβουλα και εάν στέκεται. Στο τέλος επικρατεί η μεγάλη ομάδα και ο Απόλλων είναι μεγάλη ομάδα.

-Πριν χρόνια που δόθηκε ευκαιρία να είμαι στη θέση του Καλαμπάκου, πολύ πιο δύσκολη. Απόλλων μου άλλαξε τη ζωή. Ήμουν τυχερός που μου έδωσε ένα βήμα. Εχω το μεγαλύτερο κίνητρο να δώσω αυτό που η ομάδα μου έδωσε. Δεν ψάχνω για τίτλους και λεζάντες, δεν θέλω να πάω για δήμαρχος.

-Όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά φταίνε όλοι και ο καθένας αναλογίζεται το κομμάτι τα ευθύνης του. Διοίκηση, παίκτες, προπονητές.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κάτσενος υπογράμμισε: «Έχει προηγηθεί ιστορία 100 χρονών για τον Απόλλωνα για να είμαστε όλοι εμείς εδώ. Αγαπάμε την ομάδα. Είμαστε εδώ στις δυσκολίες. Θα παραδώσουμε όταν έρθει η ώρα τον Σύλλογο πιο δυνατό, πιο υγιή και πιο ισχυρό».

