Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων

Τα δημόσια έργα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και ταυτόχρονα έναν βασικό μοχλό για την πορεία της οικονομίας, υπογράμμισε ο Χρίστος Δήμας στον χαιρετισμό του στο 19ο Red Meeting Point, επιμένοντας ότι ο κατασκευαστικός τομέας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος τόσο με τον κύκλο εργασιών και την απασχόληση όσο και με τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των υποδομών με την κτηματαγορά, σημειώνοντας ότι η πρόοδος μεγάλων έργων λειτουργεί καταλυτικά για την ένταξη νέων περιοχών στον επενδυτικό χάρτη. Όπως ανέφερε, ζώνες που μέχρι πρόσφατα δεν προσέλκυαν επενδυτικό ενδιαφέρον αποκτούν πλέον νέο ρόλο, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται νέοι οικιστικοί και εμπορικοί πόλοι και να ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δήμας παρέπεμψε σε μια σειρά από έργα που, όπως είπε, εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα και ενισχύουν τη συνδεσιμότητα, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές δυνατότητες. Ανάμεσά τους ανέφερε τις επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων στις δύο πόλεις με σύγχρονα αντιρρυπαντικά οχήματα, αλλά και παρεμβάσεις στην Αττική, όπως ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά και η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Διαβάστε επίσης: Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ξέπλυμα»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι το έργο έχει φτάσει σε ποσοστό ολοκλήρωσης περίπου 50% και ότι, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Παράλληλα, στάθηκε στον Αυτοκινητόδρομο Ε65, τονίζοντας ότι το τελευταίο βόρειο τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά έχει πλέον φτάσει στο 95% και ότι το έργο αυτό θα αλλάξει ουσιαστικά τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ακόμη στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), επισημαίνοντας ότι έχουν αναπτυχθεί εργοτάξια και στις τρεις εργολαβίες, από τα Χανιά έως τον Άγιο Νικόλαο, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόοδο για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να δείξει ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα έργα, αλλά εντάσσονται σε ένα συνολικό πλέγμα μεγάλων υποδομών σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός δεν στάθηκε μόνο στα έργα υψηλού προϋπολογισμού. Ανέδειξε και τη σημασία μικρότερων παρεμβάσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν περιορισμένο κόστος σε σύγκριση με τα μεγάλα εθνικά έργα, αλλά παρουσιάζουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτή την κατηγορία ενέταξε τις νέες κτιριακές υποδομές στην εκπαίδευση, την υγεία και τη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ο Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι το υπουργείο έχει ήδη διαμορφώσει ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από δήμους και άλλους φορείς. Όπως τόνισε, μέσω αυτών των σχεδίων ενισχύονται οι ήπιες μορφές μετακίνησης, προωθείται η ηλεκτροκίνηση και βελτιώνεται η προσβασιμότητα, στο πλαίσιο μιας πιο σύγχρονης αντίληψης για τις μεταφορές και τον αστικό χώρο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός επανέλαβε ότι ο στόχος είναι να παραδοθούν στις επόμενες γενιές σύγχρονες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές, φιλικές προς το περιβάλλον και προσβάσιμες σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε και τη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, σημειώνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσονται θετικές συνέργειες που μπορούν να επιταχύνουν ή να ενισχύσουν το αναπτυξιακό αποτύπωμα των έργων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



