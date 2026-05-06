Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Μηταράκη στην Επιτροπή Θεσμών με φόντο ΟΠΕΚΕΠΕ και «ξέπλυμα»

Σε πεδίο ακραίας πολιτικής σύγκρουσης μετατράπηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νότη Μηταράκη, σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από σκληρές προσωπικές αιχμές, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και επανειλημμένες προσπάθειες να επανέλθει η τάξη στην αίθουσα.

Η ένταση ξέσπασε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε με επιθετικό τρόπο τη συμμετοχή του βουλευτή της ΝΔ στην Επιτροπή, βάζοντας στο κάδρο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η αντιπαράθεση πήρε αμέσως προσωπικά χαρακτηριστικά, με τον Νότη Μηταράκη να απαντά σε υψηλούς τόνους και να απορρίπτει κατηγορηματικά τους χαρακτηρισμούς που του αποδόθηκαν.

Ο κ. Μηταράκης αντέδρασε έντονα στις αναφορές της κυρίας Κωνσταντοπούλου περί «υπόδικων», υποστηρίζοντας ότι σε κανέναν βουλευτή της ΝΔ δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται δημόσια τέτοιοι όροι. Η αντιπαράθεση δεν έμεινε εκεί, καθώς ακολούθησε νέα λεκτική σύγκρουση για την παραίτησή του από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να επανέρχεται με ερωτήματα και ειρωνικά σχόλια και τον ίδιο να απαντά ότι, σε αντίθεση με άλλους, οι βουλευτές της ΝΔ διαθέτουν ευθιξία.

Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν παρενέβη ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιώργος Μπούρας, επιχειρώντας να επιβάλει τάξη και να ξεκαθαρίσει ότι όσοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση είναι νόμιμα μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι παρεμβάσεις του ήταν επανειλημμένες, ενώ προειδοποίησε ακόμη και με διακοπή της διαδικασίας, καθώς οι τόνοι δεν έπεφταν.

Σε εκείνο το σημείο, ο Νότης Μηταράκης ζήτησε ευθέως την αποβολή της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την αίθουσα, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να αντιληφθεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η απάντηση ήρθε επίσης σε οξύ ύφος, με τη σύγκρουση να μετατρέπεται πλέον σε πλήρη λογομαχία χωρίς καμία διάθεση αποκλιμάκωσης.

Η ένταση συνεχίστηκε και στο σκέλος της συζήτησης που αφορούσε τον διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου ως τακτικού μέλους της Α’ Μονάδας “Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών” της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Εκεί η κόντρα μεταφέρθηκε και σε σχόλια για τίτλους σπουδών και διατυπώσεις, με τη συνεδρίαση να εκτρέπεται ακόμη περισσότερο από το θεσμικό της αντικείμενο.

Το επεισόδιο προστέθηκε σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής έντασης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συζητήσεις περί θεσμικής λειτουργίας και διαφάνειας. Αυτό που έμεινε από τη συνεδρίαση, ωστόσο, δεν ήταν τόσο η ουσία του θέματος όσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης, η οποία μετέτρεψε μια κοινοβουλευτική διαδικασία σε ένα ακόμα επεισόδιο μετωπικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

