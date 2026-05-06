Βουλή: Στην Ολομέλεια η άρση ασυλίας Βελόπουλου μετά την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής

Ομόφωνα εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας την άρση ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Το αίτημα για την άρση ασυλίας προέκυψε έπειτα από μήνυση πολίτη σε βάρος του κ. Βελόπουλου, η οποία αφορά τα αδικήματα της δημόσιας εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση και της συκοφαντικής δυσφήμισης δημοσία κατ’ εξακολούθηση. Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή και εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο μηνυτής είναι πολιτευτής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Ιδιαίτερο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι την άρση ασυλίας του ζήτησε και ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος, μέσω του βουλευτή Κωνσταντίνου Χήτα, που συμμετέχει στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Μετά τη σημερινή ομόφωνη εισήγηση, η υπόθεση οδηγείται στην Ολομέλεια, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο για το αν θα αρθεί η ασυλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

