Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Θέλει να αποτινάξει το 2015» – Τι είπε για επιτελικό κράτος και Συνταγματική Αναθεώρηση

Με αιχμηρή γλώσσα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου 2026, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να απομακρύνει από πάνω του το πολιτικό βάρος του 2015 και να ξανασυστηθεί στο κοινό με διαφορετικούς όρους.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για το αν υπήρξε ανταλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών με τις συντάξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι κάτι τέτοιο δεν καταγράφεται στο βιβλίο «Η Τελευταία Μπλόφα», ενώ επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι προσπαθεί να εμφανιστεί ως ένας πολιτικός που παραπλανήθηκε από συνεργάτες του και όχι ως ο βασικός υπεύθυνος των επιλογών εκείνης της περιόδου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται στο κόστος που, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, φορτώθηκε η χώρα μετά το 2015. Όπως είπε, η Ελλάδα, ενώ βρισκόταν σε τροχιά εξόδου από την κρίση το 2014, επιβαρύνθηκε στη συνέχεια με τεράστιο οικονομικό βάρος εξαιτίας των επιλογών της τότε κυβέρνησης.

Η αναφορά στο επιτελικό κράτος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανοιχτή επιστολή βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό συντονισμού κυβερνητικών πολιτικών και διαχείρισης κρίσεων, χωρίς το εύρος ερμηνειών που συχνά του αποδίδεται στον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και οι βουλευτές που άσκησαν κριτική αναγνώρισαν πλευρές της λειτουργίας του που αξιολογούνται θετικά.

Τι είπε για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς

Σχολιάζοντας τον διαχωρισμό ανάμεσα σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θεωρεί αυτή τη διάκριση λανθασμένη και απλουστευτική. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν απόλυτες κατηγορίες και έφερε ως παράδειγμα πρόσωπα που βρέθηκαν εκτός Βουλής, αλλά στη συνέχεια κρίθηκαν από τους πολίτες στις εκλογές του 2023 και εξελέγησαν με υψηλές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν δίνεται σε κάποιον η δυνατότητα να αναλάβει κυβερνητικό ρόλο, στο τέλος θα πρέπει να λογοδοτεί και να τίθεται στην κρίση των πολιτών. Τόνισε, πάντως, ότι η τελική απόφαση για το ποιος μπορεί να αναλάβει υπουργικό χαρτοφυλάκιο ανήκει στον πρωθυπουργό.





«Ιστορικής σημασίας» η αυριανή συνεδρίαση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυριανή, 7 Μαΐου 2026, συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, την οποία χαρακτήρισε «ιστορικής σημασίας», καθώς –όπως είπε– θα σηματοδοτήσει την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Όπως εξήγησε, στόχος είναι να τεθεί ένα γενικό πλαίσιο που, αν τελικά συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες ευρύτερες συναινέσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές σε σημαντικά ζητήματα.

Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015 και τις μετέπειτα επιλογές του Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται στο προσκήνιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να κρατήσει ζωντανό το συγκεκριμένο πολιτικό μέτωπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



