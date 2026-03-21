Χρήστος Μάστορας: Τι απαντά για τα σενάρια συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η κοινή εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Γιώργο Αρσενάκο άνοιξε συζήτηση για πιθανές κοινές εμφανίσεις, όμως ο τραγουδιστής έδωσε τη δική του σαφή απάντηση μέσω Instagram story.

21 Μαρ. 2026 13:39
Pelop News

Ο Χρήστος Μάστορας έβαλε τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να ετοιμάζει συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό την επόμενη σεζόν, απαντώντας δημόσια μετά τον θόρυβο που προκάλεσε μια κοινή τους φωτογραφία.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τη συνάντηση των δύο καλλιτεχνών με τον CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων, με τη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media να πυροδοτεί συζητήσεις για ενδεχόμενες κοινές εμφανίσεις τον επόμενο χειμώνα.

Η δημόσια διευκρίνιση

Ο ίδιος ο τραγουδιστής επέλεξε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση μέσω Instagram, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη συνάντηση παρερμηνεύτηκε. Όπως έγραψε, επρόκειτο για μια αυθόρμητη φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ υπογράμμισε ότι, λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά του μια τέτοια συνεργασία.

Η φετινή σεζόν και τα επόμενα βήματα

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Nox μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, σε ένα από τα σχήματα που έχουν ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα ετοιμάζει και το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Προπομπός αυτής της νέας δουλειάς είναι το τραγούδι «Μαργαρίτα», που έχει ήδη κυκλοφορήσει.

