Χριστούγεννα 2025: Ακριβότερο το τραπέζι του ρεβεγιόν, πόσο θα κοστίσει για μια τετραμελή οικογένεια

Οι Έλληνες καταναλωτές προσαρμόζουν τις γιορτινές τους αγορές λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας, εστιάζοντας κυρίως στα βασικά είδη για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Σύμφωνα με έρευνα της Klarna, το 95,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι η άνοδος των τιμών επηρεάζει τις εορταστικές δαπάνες του. Το 46,9% αναζητά φθηνότερα προϊόντα, το 37,9% μειώνει έξοδα σε μη απαραίτητα, το 31,3% αγοράζει μόνο με προσφορές, ενώ το 21% περιορίζει τα δώρα.

Πόσο θα μας στοιχίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ΠΙΝΑΚΕΣ

Το κόστος του παραδοσιακού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού έχει αυξηθεί κατά 16% έως 20%, σύμφωνα με το ΙΝΚΑ. Για τετραμελή οικογένεια, εκτιμάται στα 187 ευρώ φέτος, από 156 ευρώ πέρυσι, με κύριες ανατιμήσεις σε κρέατα και γλυκά όπως κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

Στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,06% για το 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ. Οι υψηλότερες αυξήσεις εντοπίζονται σε μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (9,64%), κρέατα (7,64%), είδη πρωινού και ροφήματα (5,54%), φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (4,08%), καθώς και γαλακτοκομικά (2,75%). Οι ανατιμήσεις στα κρέατα αποδίδονται σε διεθνείς τιμές εισαγωγών και ασθένειες ζώων στην Ελλάδα.

Αντίθετα, μειώσεις καταγράφονται σε απορρυπαντικά (-7,11%), τρόφιμα παντοπωλείου (-3,82%) και χαρτικά, καλλυντικά (-2,63%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



