Πόσο θα μας στοιχίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) εκτίμησε το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025, με βάση τιμοληψίες από σούπερ μάρκετ, ειδικευμένα καταστήματα και Βαρβάκειο Αγορά. Το συνολικό κόστος για 6-8 άτομα κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ, αυξημένο κατά 3,6% έως 7,1% σε σχέση με το 2024.

Πάτρα: Γιορτινοί ρυθμοί σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία – Σταθερές τιμές, πρόβλημα η ευλογιά

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα κρέατα: αρνί +18,2%, μοσχάρι +16,7%, κατεψυγμένη γαλοπούλα +11% και νωπή γαλοπούλα +7,1%. Αντίθετα, μειώσεις σημειώνονται σε πατάτες (-1,6%), ντομάτες (-4,5%), ελαιόλαδο (-4%) και αναψυκτικά (-2,9%). Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Τα τοπικά κρεοπωλεία κρατούν τις τιμές – Επάρκεια κρέατος, εξαίρεση το μοσχάρι που γίνεται είδος πολυτελείας Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς. Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024 Κόστος (€)/ μονάδα 2025 Ποσότητα Συνολικό κόστος (€) 2025 Συνολικό κόστος (€) 2024 Μεταβολή 2025/2024 (%) Αρνί 13,00 5 κιλά 65,00 ή 33,25 ή 53,50 ή 34,95 ή 70,00 55,00 ή 29,95 ή 49,95 ή 31,95 ή 60,00 18,2% Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) 6,65 5 κιλά 11,0% Γαλοπούλα (νωπή) 10,70 5 κιλά 7,1% Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) 6,99 5 κιλά 9,4% Μοσχάρι 14,00 5 κιλά 16,7% Πατάτες 1,20 3 κιλά 3,60 3,66 -1,6% Ντομάτες 1,90 2 κιλά 3,80 3,98 -4,5% Μαρούλι 0,85 4 τεμ. 3,40 3,40 0,0% Μήλα 1,60 2 κιλά 3,30 3,38 -2,4% Πορτοκάλια 1,08 2 κιλά 2,16 2,08 3,8% Φέτα (σε άλμη) 10,60 1 κιλό 10,60 10,33 2,6% Ελαιόλαδο 9,50 1 λίτρο 9,50 9,90 -4,0% Αναψυκτικά (1,5 lt) 1,36 2 φιάλες 2,72 2,80 -2,9% Μπύρες (500 ml) 1,95 5 φιάλες 9,75 9,45 3,2% Οίνος (1lt) 4,05 2 φιάλες 8,10 7,80 3,8% Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) 11,80 1 κιλό 11,80 ή 16,80 11,40 ή 16,50 3,5% Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) 16,50 1 κιλό 1,8% Μελομακάρονα (τυποποιημένα) 9,99 1 κιλό 9,99 ή 16,30 9,90 ή 16,10 0,9% Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) 16,30 1 κιλό 1,2% Συνολικό κόστος 111,97 € έως 160,03 € 108,03 € έως 149,38€ 3,6% έως 7,1%

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

Είδη Βαρβάκειος Αγορά (από – έως) Super-Markets (από – έως) Ειδικευμένα καταστήματα (από-έως) Αρνί 7,99 – 9,99 12,99 – 14,99 12,00 – 18,00 Γαλοπούλα (κατεψυγμένη) – 4,89– 5,75 6,49 – 11,99 Γαλοπούλα (νωπή) 9,99 – 12,99 6,40 – 6,89 11,70 – 16,95 Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο) 5,99 – 7,99 3,95 – 7,60 7,49 – 15,50 Μοσχάρι 8,99 – 12,99 16,45 – 18,15 15,90 – 20,00 Πατάτες 0,69 – 1,49 1,65 – 2,65 1,49 – 2,24 Ντομάτες 1,59 – 1,69 1,70 – 2,65 1,49 – 2,49 Μαρούλι 0,89 – 1,09 0,65– 1,03 0,69 – 2,09 Μήλα 1,44 – 1,54 1,55 – 2,39 1,59 – 2,88 Πορτοκάλια 0,79 – 0,99 1,08 – 2,46 1,29 – 2,59 Κουραμπιέδες (τυποποιημένοι) – 9,03 – 15,88 15,50 – 23,00 Κουραμπιέδες (ζαχαροπλαστείου) – – 12,50 – 27,99 Μελομακάρονα (τυποποιημένα) – 7,28 – 13,11 14,50 – 21,00 Μελομακάρονα (ζαχαροπλαστείου) – – 12,00 – 26,99 Φέτα (σε άλμη) 10,50 – 15,00 10,29 – 13,98 10,50 – 18,00 Ελαιόλαδο – 7,99 – 14,69 11,00 – 17,90 Αναψυκτικά (1,5 lt) – 1,20 – 1,97 1,30 – 2,40 Μπύρες (0,5 lt) – 0,85 – 3,52 1,60 – 9,60 Οίνος (1lt) – 2,30 – 18,00 9,80 – 25,00

Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται συχνά στη Βαρβάκειο Αγορά και σε σούπερ μάρκετ για τυποποιημένα προϊόντα, ενώ υψηλότερες σε ειδικευμένα καταστήματα (κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

