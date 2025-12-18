Πόσο θα μας στοιχίσει το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι ΠΙΝΑΚΕΣ

Στοιχεία του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ.

18 Δεκ. 2025
Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) εκτίμησε το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού για το 2025, με βάση τιμοληψίες από σούπερ μάρκετ, ειδικευμένα καταστήματα και Βαρβάκειο Αγορά. Το συνολικό κόστος για 6-8 άτομα κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ, αυξημένο κατά 3,6% έως 7,1% σε σχέση με το 2024.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα κρέατα: αρνί +18,2%, μοσχάρι +16,7%, κατεψυγμένη γαλοπούλα +11% και νωπή γαλοπούλα +7,1%. Αντίθετα, μειώσεις σημειώνονται σε πατάτες (-1,6%), ντομάτες (-4,5%), ελαιόλαδο (-4%) και αναψυκτικά (-2,9%).

Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.  Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική διάρθρωση τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Πίνακας 1: Σύγκριση εκτιμήσεων κόστους χριστουγεννιάτικου τραπεζιού 2025 και 2024

Κόστος (€)/ μονάδα

2025

 Ποσότητα

Συνολικό κόστος

(€)

2025

Συνολικό κόστος (€)

2024

Μεταβολή

2025/2024 (%)
Αρνί

13,00

5 κιλά

65,00

ή

33,25

ή

53,50

ή

34,95

    ή

70,00

55,00

ή

29,95

ή

49,95

ή

31,95

ή

60,00

18,2% 
Γαλοπούλα

(κατεψυγμένη)

6,65

5 κιλά

11,0% 
Γαλοπούλα (νωπή)

10,70

5 κιλά

7,1% 
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)

6,99

5 κιλά

9,4% 
Μοσχάρι

14,00

5 κιλά

16,7%
Πατάτες

1,20

3 κιλά

3,60

3,66

-1,6% 
Ντομάτες

1,90

2 κιλά

3,80

3,98

-4,5% 
Μαρούλι

0,85

4 τεμ.

3,40

3,40

0,0% 
Μήλα

1,60

2 κιλά

3,30

3,38

-2,4% 
Πορτοκάλια

1,08

2 κιλά

2,16

2,08

3,8% 
Φέτα (σε άλμη)

10,60

1 κιλό

10,60

10,33

2,6% 
Ελαιόλαδο

9,50

1 λίτρο

9,50

9,90

-4,0% 
Αναψυκτικά (1,5 lt)

1,36

 2 φιάλες

2,72

2,80

-2,9% 
Μπύρες (500 ml)

1,95

 5 φιάλες

9,75

9,45

3,2% 
Οίνος (1lt)

4,05

 2 φιάλες

8,10

7,80

3,8% 
Κουραμπιέδες

(τυποποιημένοι)

11,80

1 κιλό

11,80 ή

16,80

11,40

ή

16,50

3,5% 
Κουραμπιέδες

(ζαχαροπλαστείου)

16,50

1 κιλό

1,8% 
Μελομακάρονα

(τυποποιημένα)

9,99

1 κιλό

9,99

ή

16,30

9,90

ή

16,10

0,9% 
Μελομακάρονα

(ζαχαροπλαστείου)

16,30

1 κιλό

1,2% 
Συνολικό κόστος 

111,97 € έως 

160,03 € 

 108,03 €

 έως 

      149,38€

3,6%

έως

7,1%

Πίνακας 2: Εκτίμηση εύρους τιμών προϊόντων χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, 2025

Είδη 

Βαρβάκειος Αγορά

(από – έως)

Super-Markets

(από – έως)

Ειδικευμένα καταστήματα

(από-έως)
Αρνί

7,99 – 9,99

12,99 – 14,99

12,00 – 18,00
Γαλοπούλα

(κατεψυγμένη) 

       4,89– 5,75

6,49 – 11,99
Γαλοπούλα (νωπή)

9,99 – 12,99

6,40 – 6,89

11,70 – 16,95
Χοιρινό (σπάλα, χωρίς κόκαλο)

5,99 – 7,99

3,95 – 7,60

7,49 – 15,50
Μοσχάρι

8,99 – 12,99

16,45 – 18,15

15,90 – 20,00
Πατάτες

0,69 – 1,49

1,65 – 2,65

1,49 – 2,24
Ντομάτες

1,59 – 1,69

1,70 – 2,65

1,49 – 2,49
Μαρούλι

0,89 – 1,09

0,65– 1,03

0,69 – 2,09
Μήλα

1,44 – 1,54

1,55 – 2,39

1,59 – 2,88
Πορτοκάλια

0,79 – 0,99

1,08  – 2,46

1,29 – 2,59
Κουραμπιέδες

(τυποποιημένοι) 

9,03 – 15,88

15,50 – 23,00
Κουραμπιέδες

(ζαχαροπλαστείου)

12,50 – 27,99
Μελομακάρονα

(τυποποιημένα) 

7,28 – 13,11

14,50 – 21,00
Μελομακάρονα

(ζαχαροπλαστείου)

12,00 – 26,99
Φέτα (σε άλμη)

10,50 – 15,00

10,29 – 13,98

10,50 – 18,00
Ελαιόλαδο

7,99 – 14,69

11,00 – 17,90
Αναψυκτικά  (1,5 lt)

1,20 – 1,97

1,30 – 2,40
Μπύρες (0,5 lt)

0,85 – 3,52

1,60 – 9,60
Οίνος (1lt) 

2,30 – 18,00

9,80 – 25,00

Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται συχνά στη Βαρβάκειο Αγορά και σε σούπερ μάρκετ για τυποποιημένα προϊόντα, ενώ υψηλότερες σε ειδικευμένα καταστήματα (κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία).

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ

