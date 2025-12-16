Πάτρα: Γιορτινοί ρυθμοί σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία – Σταθερές τιμές, πρόβλημα η ευλογιά

Σε πυρετώδεις ρυθμούς βρίσκεται η αγορά της Πάτρας ενόψει των εορτών, με τα ζαχαροπλαστεία και τα κρεοπωλεία να προετοιμάζονται να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές. Μιλώντας με καταστηματάρχες, ακούσαμε τα θετικά μηνύματα, τις αναμενόμενες δυσκολίες, τις διαχρονικές συγκρίσεις, αλλά και τις πινελιές αισιοδοξίας, για τα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Αναφορικά με τα ζαχαροπλαστεία, οι τιμές για βασιλόπιτες κυμαίνονται γύρω στα 15 ευρώ το κιλό, ενώ για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, στα 14 το κιλό, όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Δημητρόπουλος, από το κατάστημα Allegro, προσθέτοντας πως η κίνηση στην αγορά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Μιλώντας, από την άλλη, με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο των ζαχαροπλαστείων Eντελβάις, μάθαμε ότι η κίνηση είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πως οφείλεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες πολίτες. Επίσης, τόνισε πως «η αγορά της Πάτρας έχει κρατήσει τις τιμές ίδιες με πέρυσι, εν αντιθέσει με περιοχές όπως η Αθήνα». Σαν παράδειγμα, έθεσε την τιμή των γιορτινών πανετόνε, η οποία στην πόλη μας είναι γύρω στα 15 ευρώ το τεμάχιο, ενώ στην πρωτεύουσα χρεώνονται πάνω από 30 ευρώ. Φυσικά, στο χριστουγεννιάτικο και στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, το κρέας έχει την τιμητική του, με γαλοπούλα, αρνί, κατσίκι και χοιρινό. Δεν γινόταν, λοιπόν, να μην ρωτήσουμε τα κρεοπωλεία για την φετινή κατάσταση.

Ο Χρήστος Μιχαλάκος, από τα καταστήματα Carna, είναι αισιόδοξος για την αγορά φέτος, λέγοντας πως η κίνηση είναι μέχρι στιγμής ίδια και ότι προβλέπεται να κλιμακωθεί σε αντίστοιχα επίπεδα με τα περυσινά τις επόμενες ημέρες. Σημειώνει βέβαια πως το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αιγοπρόβατα. Λόγω της ευλογιάς, η οποία μαστίζει τα ζώα, η άμεση επαφή μεταξύ παραγωγού και σφαγείου έχει πληγεί, καθώς πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις στα ζωντανά.

Ως άμεσο αποτέλεσμα, υπάρχουν καθυστερήσεις και έλλειψη προϊόντων μετά τα μέσα της εβδομάδας. Οσα κρεοπωλεία έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν νωρίτερα κρέας αιγοπροβάτων, συχνά έχουν την ευκαιρία να ανεβάσουν τις τιμές, λόγω της προνομιακής τους κατάστασης σε σχέση με λιγότερο τυχερά, ή προνοητικά, καταστήματα. Από την άλλη, σχετικά με το κοτόπουλο, τη γαλοπούλα, το κατσίκι και το χοιρινό που θα βρεθούν στα γιορτινά τραπέζια των καταναλωτών φέτος, οι τιμές είναι σχετικά ίδιες με πέρυσι, πολλές φορές μάλιστα και μειωμένες. Ολα δείχνουν πως οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για τις ελληνικές αγορές και η «Π» θα είναι εκεί για να πιάσει τον σφυγμό της οικονομικής κατάστασης.

