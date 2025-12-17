Χριστούγεννα 2025 στην Πάτρα: Οι καλύτερες γιορτινές επιλογές για το ρεβεγιόν της παραμονής

Mια ανάσα πριν τις πιο εντυπωσιακές γιορτές όλου του χρόνου, όλοι προετοιμάζονται για να περάσουν λίγο διαφορετικά αυτές τις ημέρες. Η Πάτρα βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς εορταστικούς και εάν σκοπεύετε να περάσετε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην πόλη, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.

Συγκεντρώσαμε για εσάς τα πιο «hot» σημεία και τις γιορτινές προτάσεις και ιδέες για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ώστε να ζήσετε την παραμονή όπως ακριβώς σας ταιριάζει! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φορέσετε τα καλά σας ρούχα, το πιο φωτεινό σας χαμόγελο και να μπείτε σε xmas mood!

Πού θα κάνετε ρεβεγιόν;

Ρεβεγιόν σε ξενοδοχείο, bar restaurant ή roof garden; A la carte ή σε μπουφέ; Με παραδοσιακή γαλοπούλα και κορμό σοκολάτας ή fusion κουζίνα, όλα τα έχει το μενού… Πληθώρα επιλογών για να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εσένα. Ξενοδοχεία, bar restaurants και roof gardens περιμένουν για να περάσετε τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, φίλους ή οικογένεια.

Από νωρίς

Για τον γνήσιο Πατρινό, η παραμονή ξεκινάει μόλις κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα. Έχει καθιερωθεί κάτι σαν “έθιμο” το μεσημεριανό ρεβεγιόν. Στους πεζοδρόμους του κέντρου της πόλης τα vibes θυμίζουν κάτι από καρναβάλι, αλλά με χριστουγεννιάτικη περιβολή. Μαγαζιά όπως το Bodegas ή το Salumeria γίνονται σημεία συνάντησης για ένα ποτήρι κρασί ή prosecco συνοδεία γιορτινών εδεσμάτων, ενώ οι DJs δίνουν τον ρυθμό από νωρίς. Είναι η ώρα που βλέπεις όλη την πόλη να γίνεται μια παρέα.

Gala Dinner

Όταν πέσει η νύχτα, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο σοφιστικέ. Για όσους αναζητούν την κλασική πολυτέλεια ενός οργανωμένου ρεβεγιόν, τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης αποτελούν εγγύηση. Το My Way Hotel & Events στην Όθωνος-Αμαλίας προσφέρει μια ασύλληπτη θέα στο φωτισμένο λιμάνι, συνδυάζοντας gourmet μενού με live μουσική. Αντίστοιχα, το The Bold Type Hotel στην Άνω Πόλη προσφέρει μια πιο boutique και exclusive εμπειρία στον πανέμορφο κήπο ή την εσωτερική του σάλα, ιδανική για όσους θέλουν να νιώσουν την αριστοκρατική αύρα της παλιάς Πάτρας.

Για μια πιο urban chic γαστρονομική εμπειρία, το Distinto Mall ή το Talks αποτελούν σταθερές αξίες, όπου το μενού της παραμονής είναι πάντα προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με γεύσεις που παντρεύουν την παράδοση με τις σύγχρονες τεχνικές.

Late Night Party

Μετά το δείπνο, η Πάτρα δεν κοιμάται. Η διασκέδαση μεταφέρεται στα hot spots της νυχτερινής ζωής και τα bars τους κέντρου για τα Christmas Specials cocktails.

Αν ψάχνετε για κάτι έντονο, τα clubs της πόλης, όπως το Disco Room για τους λάτρεις των 80s-90s, και άλλα μπαράκια, υπόσχονται χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Για μια πιο cozy αλλά εορταστική βραδιά, τα wine bars της πόλης, όπως το Carousello, προσφέρουν την ιδανική ατμόσφαιρα για να τσουγκρίσετε τα ποτήρια σας σε ένα πιο lounge περιβάλλον, χωρίς όμως να λείπει το γιορτινό πνεύμα.

Χρήσιμα tips

Αντίστοιχες φυσικά και οι επιλογές για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα τις κρατήσεις σας, γιατί η ζήτηση αυτές τις ημέρες είναι μεγάλη και τα περισσότερα μαγαζιά γεμίζουν από νωρίς.

Και φυσικά μην ξεχάσετε το dress to impress: Μη διστάσετε να φορέσετε τα πιο λαμπερά σας ρούχα. Η Πάτρα το απαιτεί! Το glitter και το βελούδο έχουν την τιμητική τους.

Τέλος όποιο κι αν είναι το πλάνο σας, ένα πέρασμα από την πλατεία Γεωργίου για μια φωτογραφία κάτω από το δέντρο και τα λαμπιόνια του χωριού που έχει στήσει εκεί ο Δήμος είναι απαραίτητο για να μπει κανείς στο mood.

