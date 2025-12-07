Χριστούγεννα 2025: Θεματικά πάρκα και ορεινοί προορισμοί γεμάτοι επισκέπτες

Η εορταστική περίοδος έχει ξεκινήσει και οι ελληνικοί προορισμοί γεμίζουν επισκέπτες, με τις πόλεις και τα χωριά να έχουν ήδη στολιστεί. Η κινητικότητα στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα ξενοδοχεία και τα καταλύματα να αναφέρουν υψηλές πληρότητες.

Διαβάστε επίσης: Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Ο xάρτης των κορυφαίων εορταστικών προορισμών – Θεματικά πάρκα

Θεματικά πάρκα

Στα Τρίκαλα, ο Μύλος των Ξωτικών έχει ανοίξει νωρίτερα από πέρσι, προσελκύοντας επισκέπτες καθημερινά, όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, αναφέρει ότι η πληρότητα σε ορεινά χωριά και περιοχές γύρω από την πόλη, όπως Μετέωρα, Περτούλι και Πλαστήρα, φτάνει το 100% από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου. Το θεματικό πάρκο παραμένει δωρεάν για τους επισκέπτες και λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 22:00.

Στη Δράμα, η Ονειρούπολη συνεχίζει να προσελκύει πλήθος κόσμου από όλη τη χώρα και γειτονικές χώρες, με κρατήσεις τριημέρων να γεμίζουν τις ξενοδοχειακές μονάδες. Οι εκδηλώσεις των χριστουγεννιάτικων πάρκων ενισχύουν την επισκεψιμότητα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

«Οι εκδηλώσεις και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα επηρεάζουν θετικά τον κόσμο, που μοιράζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Φέτος, το γεγονός ότι οι αργίες πέφτουν κοντά με Σαββατοκύριακα ευνοεί πάρα πολύ τις κρατήσεις, ενώ οι ενδιάμεσες μέρες είναι πιο δύσκολο να γεμίσουν τελείως. Στους ορεινούς προορισμούς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και το χιόνι. Όλες οι πόλεις, όπως Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα για παράδειγμα, θα έχουν δουλειά και μετά τις 2 Ιανουαρίου ως city break προορισμοί, αλλά στα ορεινά δεν θα έχουμε αρκετό κόσμο αν δεν έχουμε χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα» αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΞ, Άγγελος Καλλίας.

Ορεινοί προορισμοί και χειμερινός τουρισμός

Στην Ήπειρο, τα Ιωάννινα κινούνται σε επίπεδα πληρότητας 90% και πάνω, με περιορισμένη συμμετοχή ξένων επισκεπτών λόγω χειμερινών περιορισμένων πτήσεων.

Στην Πελοπόννησο, ορεινοί προορισμοί όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα, η Στεμνίτσα και τα Λαγκάδια φτάνουν σε πληρότητες 90%-100% για το τετραήμερο 23-28 Δεκεμβρίου.

Αστικοί προορισμοί όπως η Καλαμάτα και το Ναύπλιο διατηρούν υψηλές προκρατήσεις, με 72% και 73% αντίστοιχα, χάρη στο γιορτινό σκηνικό της Παλιάς Πόλης.

Στην Αλεξανδρούπολη, η ζήτηση για την Πρωτοχρονιά ξεπερνά το 90%, με επισκέπτες κυρίως από Τουρκία και Βουλγαρία.

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



