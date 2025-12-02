Χριστούγεννα στην Ελλάδα: Ο xάρτης των κορυφαίων εορταστικών προορισμών – Θεματικά πάρκα

Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα αλλάζουν πρόσωπο. Δεν είναι λίγες οι πόλεις που μεταμορφώνονται σε λαμπερούς, εορταστικούς προορισμούς, ενισχύοντας δυναμικά το τουριστικό τους προϊόν. Οι δήμοι επενδύουν στρατηγικά σε εντυπωσιακά θεματικά πάρκα και πλούσια προγράμματα εκδηλώσεων, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Τρίκαλα – Μύλος των Ξωτικών

Τα Τρίκαλα έχουν καθιερωθεί ως ο κορυφαίος χριστουγεννιάτικος προορισμός της Ελλάδας χάρη στον «Μύλο των Ξωτικών». Το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα του Μύλου Ματσόπουλου μετατρέπεται κάθε χρόνο σε ένα μαγικό εργοστάσιο παραγωγής χαράς.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, το οποίο λειτουργεί ως μαγνήτης επισκεπτών, με τεράστια οικονομική και τουριστική ώθηση για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Ονειρούπολη Δράμας

Η Δράμα κατέχει δικαιωματικά τον τίτλο της «πρωτεύουσας των Χριστουγέννων», καθώς είναι η πόλη που πριν από 21 χρόνια χάραξε τον δρόμο, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα.

Φέτος, η Ονειρούπολη ανοίγει τις πύλες της για 22η χρονιά, από την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο Δημοτικός Κήπος και η Πλατεία Ελευθερίας μεταμορφώνονται στο πιο παραμυθένιο χωριό του Αη-Βασίλη. Νεράιδες με φτερά από φως, σκανταλιάρικα ξωτικά και ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης υποδέχονται τους επισκέπτες σε ένα σκηνικό βγαλμένο από όνειρο.

Ο Δήμος Δράμας φέτος απαντά στην πρόκληση της ανανέωσης, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο σχεδιασμού. Αποδεικνύοντας ότι παραμένει μπροστά από την εποχή της, η Ονειρούπολη υπόσχεται να είναι το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο πάρκο, προσφέροντας δράσεις, χαμόγελα και αμέτρητες συγκινήσεις.

Κατερίνη: Πάρκο των Χρωμάτων

Στην Κατερίνη, το «Πάρκο των Χρωμάτων» επιστρέφει πιο λαμπερό και δημιουργικό από ποτέ, στοχεύοντας ακόμα ψηλότερα. Από το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 έως την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, ο χώρος μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο κόσμο γεμάτο φως, θεματικές εγκαταστάσεις και εικαστικές παρεμβάσεις.

Η διοργάνωση εστιάζει σε καλλιτεχνικά δρώμενα υψηλής αισθητικής, καινοτόμες διαδραστικές εμπειρίες, νέες συνεργασίες που αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Πάρκου ως κορυφαίο πόλο έλξης στη Βόρεια Ελλάδα.

Κομοτηνή: Το θεματικό πάρκο της Θράκης

Και η Κομοτηνή μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των χριστουγεννιάτικων προορισμών με το δικό της θεματικό πάρκο, το οποίο ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2025. Η δημιουργία του πάρκου αποτελεί μια σημαντική ανάπτυξη για την περιοχή της Θράκης, προσφέροντας μια εορταστική διέξοδο στους κατοίκους και δημιουργώντας έναν νέο πόλο έλξης για επισκέπτες από τις γύρω περιοχές.

Βόλος: Το φωτεινό λιμάνι των εορτών

Ο Βόλος κάθε Χριστούγεννα βάζει τα «γιορτινά» του, μεταμορφώνεται και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα χορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Η πόλη στολίζεται με χιλιάδες φώτα και το σύνθημα για την έναρξη των εορτών δίνεται με την εντυπωσιακή φωταγώγηση του τεράστιου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην παραλία, μια τελετή που αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό γεγονός.

