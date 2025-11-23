Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία των Χριστουγέννων

Η σημερινή μας επιλογή αφορά το Χριστουγεννιάτικο χωριό των Τρικάλων, τον ξακουστό «Μύλο των Ξωτικών» που είναι από τα πρώτα πάρκα που κτιστήκαν και ίσως το κορυφαίο της Ελλάδας, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Μικροί και μεγάλοι θα ζήσουν τη μαγεία των γιορτών μέσα από τη φαντασία, τη δημιουργική δραστηριότητα και το παιχνίδι.

Η βασίλισσα Ντάμα Κούπα περιμένει στην αίθουσα με τα σοκολατένια τριαντάφυλλα τα παιδιά για να παίξουν, στο μεγάλο κόσμο του Τρελοκαπελά. Επίσης, το παραμυθένιο σοκολατένιο εργοστάσιο, το πηγάδι των ευχών και το εργαστήριο ξυλογλυπτικής του Αη-Βασίλη προσφέρουν και άλλες ευκαιρίες για παιχνίδι και ανακάλυψη. Στις εγκαταστάσεις του Μύλου λειτουργεί fun park, παγοδρόμιο, σινεμά, χριστουγεννιάτικη αγορά και πάγκοι με street food, ενώ πολλές είναι οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί, από μαγικά σόου και ανάγνωση παραμυθιών μέχρι παραστάσεις μιούζικαλ, συναυλίες και σωματικό παιχνίδι.

Στην παλιά γειτονιά

Το Βαρούσι, η παλιά συνοικία των Τρικάλων είναι γεμάτη από τούρκικα σπίτια του 17ο και το 18ο αιώνα. Χτισμένα σε ακανόνιστα σχήματα, με τα πάνω πατώματα να προεξέχουν και βαμμένα σε έντονα χρώματα (πράσινο, ροζ, λουλακί, ανοιχτό μοβ), με χαγιάτια και σαχνισιά, τα παραδοσιακά σπίτια φαίνονται να αντέχουν στο χρόνο. Μια βόλτα στα στενά δρομάκια θα σας βγάλει και στο περίφημο Ρολόι των Τρικάλων, στην ανατολική πλευρά των τειχών του κάστρου.

Η χαρά του χιονιού

Εκτός από την ευκαιρία για να παίξουν τα παιδιά, τα Τρίκαλα προσφέρουν επιλογή για όσους αγαπούν το χιόνι, καθώς υπάρχει το χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου.

Και μόνο η ανάβαση μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο του Περτουλίου αξίζει τον κόπο και ας μην είστε φίλοι του αθλήματος. Στη διαδρομή θα δείτε τα Περτουλιώτικα Λιβάδια, ελατοσκέπαστες πλαγιές και μαγευτικά τοπία. Στο «Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου» λειτουργούν αρκετές πίστες για αρχάριους και έμπειρους σκιέρ καθώς και σαλέ για καφέ.

