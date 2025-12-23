Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων

Σε κλίμα συγκίνησης και γιορτινής χαράς, τριάντα πέντε παιδιά από τη χορωδία του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Ιερώνυμος Β’, στην Αίθουσα του Θρόνου της Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Ο Μακαριώτατος υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά τα παιδιά και μίλησε με λόγια γεμάτα τρυφερότητα για τη σημασία των παιδικών χρόνων και των αναμνήσεων που τους συνοδεύουν. Όπως ανέφερε, η εικόνα των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, παίζουν και μεγαλώνουν με όνειρα, ξυπνά μνήμες από τα δικά μας χρόνια και γεμίζει τους μεγαλύτερους με υπερηφάνεια και συγκίνηση. «Η χαρά μας τώρα είναι να σας καμαρώνουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι τα παιδιά προέρχονται από τον τόπο καταγωγής του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του που βρέθηκαν στην Αρχιεπισκοπή για να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης. «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος σήμερα που τα παιδιά από το χωριό μου, από την κοινότητά μας, ήρθαν εδώ για να μας πουν το “Χριστός γεννάται”», ανέφερε.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, ο Αρχιεπίσκοπος τους ευχήθηκε πρόοδο στη ζωή τους, να μορφωθούν και, πάνω απ’ όλα, να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλοί Χριστιανοί και καλοί Έλληνες, στέλνοντας ένα μήνυμα αξιών και ελπίδας με αφορμή τα Χριστούγεννα.

