Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου

Με παιδικές γιορτές, εικαστικές δράσεις, θέατρο σκιών, κινηματογραφικές προβολές και μουσικές εκδηλώσεις συνεχίζεται το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων το τριήμερο από το Σάββατο 20 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

19 Δεκ. 2025 12:45
Pelop News

Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας, οι Εικαστικές Κατασκευές, οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών και οι προβολές ταινιών κυριαρχούν στις εκδηλώσεις του Σαββάτου 20, Κυριακής 21 και Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, που διοργανώνει ο Δήμος για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του τριημέρου διαμορφώνεται ως εξής

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

5.00 μ.μ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ”
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τα παιδιά ( Δήμος – Ε.Κ.Π.- Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών).
Κατασκευές – Χορός με ξωτικά – κουκλοθέατρο – Ζωγραφική Προσώπου -Photo Time – Κεράσματα.

5.00 μ.μ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εικαστικές κατασκευές για παιδιά

6.00 μ.μ. 41ο Δημοτικό ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΕΛΟΠΟΣ 152)
Παράσταση θεάτρου Σκιών – Ο Καραγκιόζης και το Σκανταλιάρικο Ξωτικό – με τον Καραγκιοζοπαίχτη Κωνσταντίνο Λαλιώτη

7.00 μ.μ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ – 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 30)
«Γιέτι: Η μεγάλη Περιπέτεια στα Χιόνια»

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

5.00 μ.μ. 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Βέτσου & Κομνηνών – Νότιο Διαμέρισμα)
Παράσταση Θεάτρου Σκιών – Ο Καραγκιόζης και το Σκανταλιάρικο Ξωτικό – με τον Καραγκιοζοπαίχτη Κωνσταντίνο Λαλιώτη

7.00 μ.μ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ – 50Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (Μωραϊτίνη 15)
«Η Γιούκου και το λουλούδι των Ιμαλαΐων»

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

6.00 μ.μ. ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ”
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Πατρέων

7:30 μ.μ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Κλασσικής Μουσικής

