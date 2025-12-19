Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη της Ενορίας Αγίας Τριάδος στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών

Επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών πραγματοποίησε ενόψει των Χριστουγέννων η Ενορία Αγίας Τριάδος Πατρών, συνεχίζοντας μια σταθερή παράδοση κοινωνικής προσφοράς και έμπρακτης στήριξης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε συνθήκες εγκλεισμού.

Ομάδα εθελοντών της ενορίας, συνοδευόμενη από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο, καθώς και τον διάκονο π. Αιμιλιανό, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του καταστήματος κράτησης, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εργαζόμενους αλλά και με κρατούμενους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και άλλα χρήσιμα αγαθά, με στόχο την ανακούφιση των κρατουμένων και την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος των ημερών.

Τα μέλη της αποστολής απηύθυναν ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές, με υγεία και δύναμη, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας, της αλληλεγγύης και της ελπίδας, ιδιαίτερα σε περιόδους που η απομόνωση και η δυσκολία γίνονται εντονότερες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



