Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη της Ενορίας Αγίας Τριάδος στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών

Στο πλαίσιο του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, η Ενορία Αγίας Τριάδος Πατρών πραγματοποίησε, όπως κάθε χρόνο, χριστουγεννιάτικη επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης και ευχές στους κρατούμενους.

19 Δεκ. 2025 14:11
Pelop News

Επίσκεψη στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πατρών πραγματοποίησε ενόψει των Χριστουγέννων η Ενορία Αγίας Τριάδος Πατρών, συνεχίζοντας μια σταθερή παράδοση κοινωνικής προσφοράς και έμπρακτης στήριξης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε συνθήκες εγκλεισμού.

Ομάδα εθελοντών της ενορίας, συνοδευόμενη από τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Γεωργακόπουλο, καθώς και τον διάκονο π. Αιμιλιανό, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του καταστήματος κράτησης, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εργαζόμενους αλλά και με κρατούμενους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προσφέρθηκαν είδη πρώτης ανάγκης και άλλα χρήσιμα αγαθά, με στόχο την ανακούφιση των κρατουμένων και την ενίσχυση του εορταστικού κλίματος των ημερών.

Τα μέλη της αποστολής απηύθυναν ευχές για Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές, με υγεία και δύναμη, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης παρουσίας, της αλληλεγγύης και της ελπίδας, ιδιαίτερα σε περιόδους που η απομόνωση και η δυσκολία γίνονται εντονότερες.

 

