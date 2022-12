Χριστουγεννιάτικο μουσικό δώρο από τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση»

Με αφορμή τον εορτασμό των φετινών Χριστουγέννων, η ορχήστρα και η χορωδία του Γυμνασίου των Εκπαιδευτήριων «Αναγέννηση» αποφάσισε να διασκευάσει το τραγούδι «A spaceman came travelling».

Το τραγούδι αναφέρεται σε μια αλληγορία του γεγονότος της Γέννησης και ειδικά της ιστορίας του άστρου της Βηθλεέμ, που κυκλοφόρησε το 1975 ο σπουδαίος storyteller, Chris de Burgh. To τραγούδι ηχογραφήθηκε στο studio Κράμα στην Πάτρα και βιντεοσκοπήθηκε από τον Γιώργο Καλογερή (photosynthesis) προκειμένου να αποτελέσει μέρος των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του σχολείου και να δώσει, παράλληλα, ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία ηχογράφησης σε ένα επαγγελματικό studio.

Ευχές σε όλους για χαρούμενα κι ευλογημένα Χριστούγεννα! Και όπως λέει και το τραγούδι: «Peace and goodwill to all men and love for the child».